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Как телеграм-каналы подстрекали к еврейскому погрому в Дагестане

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Аэропорт в Махачкале
Аэропорт в Махачкале. Фото: Stringer/AFP via Getty Images

«Встретить незваных гостей по-взрослому… Нужно устроить горячий прием! Без рукоприкладства и без хулиганства — мы не уличная шпана!!!» — с серии подобных постов в телеграме начались события в Махачкале, которые привели к беспорядкам и еврейским погромам.

В воскресенье популярный в Дагестане анонимный телеграм-канал «Утро Дагестан» распространил информацию о прибывающем из Тель-Авива рейсе и призвал дагестанцев приехать в аэропорт Махачкалы к 19:00 — времени прибытия рейса.

Через 20 минут канал разместил подробную инструкцию, как действовать, когда пассажиры рейса Тель-Авив-Махачкала начнут покидать аэропорт. «Создаем толпу и блокируем выход! Пусть выходят по одному, проклинают государство Израиль и проходят дальше», — инструктировали администраторы канала. «Если не захотят проклинать, мы заблокируем аэропорт и не дадим им выйти».

В тот вечер толпа действительно прорвалась в аэропорт. Разъяренные мужчины забрались на крышу здания и вышли на взлетно-посадочную полосу. Они искали пребывающих из Израиля пассажиров.

«Нужно, чтобы за каждым вышедшим поехали машины и вычислили адреса, где они остановятся», — подстрекали в канале.

Погромщики размахивали палестинскими флагами и скандировали антисемитские и исламистские лозунги. Полиция смогла восстановить порядок лишь через несколько часов; 83 человека были задержаны, сообщили в российском МВД.

Кто стоит за каналом?

Губернатор Дагестана Сергей Меликов вернулся в регион из Москвы и сразу же обвинил в беспорядках Украину.

«Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал „Утро Дагестан" администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами», — заявил Меликов.

В понедельник эту же версию повторил и российский президент Владимир Путин, сказав, что «события в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал эти обвинения абсурдными. Президент Украины Владимир Зеленский осудил погромы и обвинил в произошедшем российские власти и пропагандистов.

«За последний год российский министр иностранных дел неоднократно позволял себе антисемитские высказывания. Российский президент также прибегал к антисемитским оскорблениям. Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является обычным делом», — заявил Зеленский.

В основе обвинений в адрес Украины лежит связь телеграм-канала «Утро Дагестан» с Ильей Пономаревым, бывшим российским депутатом, который уехал в Украину и получил украинское гражданство. Пономарев спонсирует сетку оппозиционных телеграм-каналов, призывающих к массовым протестам и свержению власти в России. «Утро Дагестан» занимался тем же, но с региональной спецификой — он призывал к борьбе с «оккупационном режимом» и независимости «Дагестана и земель Мусульман».

Канал освещал также события в Израиле и Газе, поддерживая группировку ХАМАС. В постах использовался эмоциональный язык и призывы поддержать «братьев-мусульман».

«Выходите на площади наших городов!!! Это не я вас прошу — вас просит, умоляет умирающая Палестина!!!» — говорилось в типичном посте.

Когда канал начал распространять призывы к насилию против евреев, антисемитские карикатуры и теории заговоры, число его подписчиков выросло с 50 тыс до 65 тыс за несколько дней.

В «Утро Дагестан» также писали о российском вторжении в Украину, осуждая его.

Администраторы канала опровергли всякую связь с Пономаревым и Украиной, заявив, что «админ и владелец канала в одном лице — дагестанец, Мусульманин» (пунктуация автора).

Однако сам Пономарев привел другую версию событий. Он заявил, что помог этому каналу «финансово и организационно», но не имеет к нему отношения с осени 2022 года. Но эти слова противоречат его предыдущим заявлениям: в августе 2023-го он называл «Утро Дагестан» «нашим каналом», а в сентябре говорил о нем как об одном из своих проектов.

«Гонка истерик в телеграм-каналах»

«Утро Дагестан» — лишь один из ряда телеграм-каналов, чатов в WhatsApp и страниц в Instagram, которые распространяли антисемитизм на северокавказскую аудиторию в связи с войной Израиля и ХАМАС.

В других местных каналах, в том числе не связанных с политикой, также распространялись антисемитские сообщения — например, в популярном канале «Горец» с 17 тыс подписчиков, а также в канале «Авито Дагестан», посвященном продаже товаров и услуг. Участники чата призывали к расправе над местной еврейской семьей, чьи родственники якобы служат в армии Израиля. А также распространяли слухи о массовой продаже недвижимости израильтянам и призывали не сдавать им жилье.

«Эта гонка истерик в местных телеграм-каналах шла практически с 7 октября», сказала Би-би-си активистка из Дагестана, попросившая не называть ее имени.

«Возможно, не потому что [эти каналы] прям такие антисемитские, а потому что это сейчас здесь тренд. И надо уловить настроения «братьев», чтоб на тебя подписывались».

В понедельник вечером основатель Telegram Павел Дуров пообещал блокировать каналы, призывающие к насилию, приложив к сообщению скриншот из «Утро Дагестан». Вскоре канал перестал отображаться. Однако его страница в «Инстаграме» по-прежнему доступна и насчитывает 150 тыс. подписчиков.

Расул Абдулхаликов, социолог из Дагестана, заявил, что вспышка антисемитского насилия — следствие действий местных властей, которые не разрешили публичного выражения солидарности с палестинцами, которую испытывает множество молодых людей в регионе.

Он считает, что именно из-за того, что жителям Дагестана «в принципе отказали в цивилизованных формах выражения публичного мнения, все это приобрело такую отвратительную форму».

«Вина в том, что это дошло до такой стадии и не было канализировано, лежит на губернаторе Дагестана Сергее Меликове. Это такой типичный колониальный назначенец, который очень плохо разбирается в регионе», — считает Абдулхаликов.

Социолог признал, что телеграм-каналы, чаты в WhatsApp и страницы в Instagram подлили масла в огонь: «Ты ищешь информацию, находишь информацию, которая подтверждает твое мнение, и дальше ее разносишь».

Однако он настаивает, что они были не источником, а средством выражения напряжения. Эксперт добавил, значимость канала «Утро Дагестан» была преувеличена.

«Это просто желтый ресурс, который реагирует на все на свете и призывает ко всему на свете».

Активистка из Дагестана согласилась с этой оценкой: «"Утро Дагестан" - это канал, который возник относительно недавно, и все вменяемые люди относятся к нему не очень-то серьезно… Но у людей доверчивых действительно складывалось впечатление, что канал "рулит процессом"».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043461-kak-telegram-kanaly-podstrekali-k-evreyskomu-pogromu-v-dagestane/

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