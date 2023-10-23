Корабли Китая и Филиппин столкнулись в море: страны обменялись взаимными обвинениями

Вчера в Южно-Китайском море произошло несколько столкновений судов КНР и Филиппин. Страны обменялись взаимными обвинениями в происшествиях, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Китай и Филиппины в воскресенье обвинили друг друга в столкновениях в спорном районе Южно-Китайского моря.

Так, в заявлении филиппинских властей говорится, что корабль китайской береговой охраны совершил опасные маневры, из-за которых столкнулся с филиппинским судном, перевозившим грузы для военных на отмели Аюнгин, также известной как Вторая отмель Томаса.

Филиппины назвали это "провокационным, безответственным и незаконным шагом" со стороны Китая, который "поставил под угрозу безопасность экипажа" филиппинских судов.

При этом Береговая охрана Китая обвинила Филиппины в нарушении международного морского права и угрозе навигационной безопасности китайских кораблей. Они также заявили, что филиппинский корабль вторгся на китайскую территорию, а потому кораблю китайской береговой охраны пришлось перехватить судно, что привело к "незначительному столкновению".

Во втором же инциденте филиппинская оперативная группа сообщила, что китайское судно столкнулось с кораблем филиппинской береговой охраны, который выполнял эту же миссию по пополнению запасов военных.

На это китайская береговая охрана заявила, что судно Филиппин "намеренно спровоцировало неприятности и изменило курс", что привело к столкновению с китайским рыболовецким судном.

Отмечается, что ни в одном из столкновений в воскресенье пострадавших зарегистрировано не было.

Спорные территории в Южно-Китайском море

По данным РБК, в январе 2013 года Филиппины подали иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Поводом послужило то, что Китай в апреле 2012 года установил фактический контроль над рифом Скарборо, расположенным в 260 километрах от филиппинского побережья. Манила (столица Филиппин) сочла, что Пекин таким образом нарушил международное право.

Однако Китай обосновывал свои притязания на эту территорию, ограниченную так называемой "девятипунктирной линией", тем, что она якобы исторически находилась под контролем Пекина. В частности, согласно официальной позиции Пекина, риф Скарборо был открыт китайскими мореплавателями около 2 тыс. лет назад.

Как пишет РИА Новости, 12 июля 2016 Постоянная палата третейского суда в Гааге, рассмотрев односторонний иск Филиппин против Китая относительно спора в Южно-Китайском море, постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море в пределах "девятипунктирной линии".

Китай заявил, что считает решение арбитража недействительным, не признает и не принимает его.