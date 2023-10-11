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Газопровод и подводный кабель между Финляндией и Эстонией повреждены. Финляндия проинформировала НАТО

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Газопровод
Трубопровод. Иллюстративное фото: walrusmail/Getty Images

Как сообщили власти в Хельсинки, подводный газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения и подача газа по нему временно приостановлена. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами.

В связи с этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией и в случае необходимости готов прийти на помощь своим союзникам.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил во вторник, что Британия готова поддержать Финляндию и Эстонию в расследовании аварий с газопроводом и подводным кабелем.

«Как союзники по НАТО и просто друзья мы стремимся обеспечить безопасность в Балтийском море, — написал Сунак в соцсети Х, бывшем твиттере, — Саули Ниинистё, Кая Каллас, Британия готова оказать вам помощь в расследовании».

Газопровод Balticconnector протяженностью 77 километров, пролегающий по дну Финского залива и соединяющий финский город Инкоо с эстонским Палдиски, был перекрыт рано утром в воскресенье в связи с резким падением давления в системе.

Как заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, «скорее всего повреждения газопровода и кабеля связи стали результатом внешнего воздействия», а премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что хотя авария вызывает тревогу, энергетические запасы Финляндии от этого не пострадают, а повреждение коммуникационного кабеля никак не скажется на связи в стране.

При этом финский оператор газопровода, компания Gasgrid, отмечает, что на ремонт может понадобиться несколько месяцев.

В ходе пресс-конференции Орпо также подчеркнул, что еще слишком рано делать выводы о том, кто или что могло вызвать аварию. Финское бюро расследований уже заявило, что изучает этот вопрос.

Газопровод Balticconnector используется для перекачки газа между Эстонией и Финляндией в зависимости от того, какая страна в нем больше нуждается.

Обе страны утверждают, что авария на газопроводе никак не отразилась на их энергетической безопасности, однако ни одна из них пока не может с уверенностью утверждать, что стало причиной утечки.

Власти как Финляндии, так и Эстонии заявили, что поврежденный участок кабеля лежит в эстонской экономической зоне, а газопровода — в финской. Оба были повреждены в ночь на воскресенье.

Подробнее об этом рассказал на пресс-конференции министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Мы с большой вероятностью установили место, но нужно еще подтверждение, потому что это место очень глубоко на дне моря», — сказал министр обороны.

По его словам, поврежденный участок кабеля лежит на глубине 70 метров, поврежденный участок газопровода — на глубине 60 метров и в финской экономической зоне.

«Связаны ли эти два инцидента между собой, сегодня еще нельзя сказать. Они географически находятся в довольно разных местах, нужно еще выяснить, что стоит за одним событием и что — за другим. [Хотя] по времени они довольно близки», — сказал Певкур.

«Картина трубы, которую мы видели, подтверждает, что эти повреждения нанесены не водолазом или маленьким подводным роботом, эти повреждения более серьезны», — сказал Певкур, напомнив одновременно, что, по данным сейсмологов, взрыва в этом районе не было.

Позже Норвежский сейсмологический институт NORSAR сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье, в 01:20 по местному времени (22:20 7 октября по Гринвичу) в Балтийском море между Финляндией и Эстонией был зарегистрирован «возможный взрыв». Его место и мощность пока оцениваются в высокой степени неопределенности, анализ данных продолжается.

А осведомленные источники в Финляндии сообщили на условиях анонимности корреспонденту Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнку Гарднеру, что власти страны склонны подозревать в диверсии Россию, которая таким образом решила отомстить за решение Финляндии вступить в НАТО.

«Честно говоря, мы ожидали, что нечто подобное случится раньше», — приводит Гарднер слова одного из своих источников. При этом в официальных заявлениях Финляндия пока старательно избегает прямых указаний на Москву.

«Северные потоки»

Авария произошла чуть больше чем через год после взрывов на газопроводах «Северный поток», по которым Россия транспортировала газ в Германию. Тогда многие поспешили обвинить в диверсии Россию, которая в свою очередь заявила, что к взрывам причастен сам Запад.

Однако позже всплыла информация о том, что к взрыву могли быть причастны диверсанты, действовавшие с ведома Украины. Окончательная точка в этом вопросе пока так и не поставлена.

По этому поводу 14 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил у себя в телеграме с угрозами «уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана».

Последствия аварии в Финском заливе уже привели к тому, что цена на газ в Великобритании подскочила на 12,7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2040444-gazoprovod-i-podvodnyy-kabel-mezhdu-finlyandiey-i-estoniey-povrezhdeny-finlyandiya-proinformirovala-nato/

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