Американским пилотам рекомендовали не летать в Израиль

Профсоюз пилотов американской авиакомпании American Airlines призвал всех своих участников отказаться от полетов в Израиль из-за того, что это может быть небезопасно для их жизни, передает Quartz.

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Профсоюз пилотов American Airlines призвал своих членов отказаться от полетов в Израиль, ссылаясь на продолжающуюся войну между Израилем и палестинцами в секторе Газа. Президент профсоюза Эд Зихер заявил, что пилотам компании не следует летать в Израиль, пока они "не будут в достаточной мере уверены, что находиться в данном регионе безопасно".

В электронном письме лидера профсоюза цитируются последние рекомендации Госдепартамента США, в которых предупреждается, что текущая ситуация в Израиле по-прежнему непредсказуема и что минометный и ракетный обстрел может начаться в любое время без предупреждения, подвергая гражданские самолеты опасности.

"Неразумно и нецелесообразно сознательно подвергать опасности наши летные экипажи и пассажиров, продолжая полеты в зону боевых действий", — заявил Зихер.

Израильские власти официально заявили о переходе страны в состояние войны в воскресенье, нанеся авиаудары по сектору Газа в ответ на внезапную атаку ХАМАС.