Революция или "врата ада"? Исторический синод в Ватикане обсуждает будущее женщин и ЛГБТ в католической церкви

В среду в Ватикане под председательством папы римского Франциска начал заседать священный синод, решения которого, как ожидается, могут стать революционными для Римской католической церкви.

Работа синода продлится почти месяц и будет проходить в закрытом режиме. Собранию предшествовали два года различных опросов паствы: рядовых католиков в разных странах просили поделиться своим видением будущего церкви.

По итогам этих опросов был создан рабочий документ, в который попали такие пункты, как место женщин в церковной иерархии, отношение к ЛГБТ, последствия целибата (обета безбрачия) для священнослужителей, борьба с педофилией, аборты и другие.

На этот документ и будут опираться иерархи, участвующие в синоде.

В настоящее время в мире, по данным Ватикана, насчитывается порядка 1,3 млрд католиков. Примерно 40% из них живут в Латинской Америке.

За последние годы церковь демонстрировала устойчивый рост числа своих прихожан почти на всех континентах, за вычетом разве что Западной Европы, где было отмечено небольшое снижение. Этот рост совпадал, а в отдельные годы даже опережал общий рост численности населения на планете.

Наряду с этим наблюдатели отмечают и противоположный тренд - рост числа переходов католиков в другие конфессии, в первую очередь протестантские, связывая его в том числе с недостаточно внятной позицией католической церкви в сфере социальной политики.

Раздоры в Римской церкви

Перед началом исторического заседания папа Франциск провел традиционную публичную мессу на площади Святого Петра в Ватикане.

Он сказал, что один из главных вопросов для церкви сегодня заключается в том, как доносить религиозные послания до современного, кардинально изменившегося общества.

По словам папы, церковь нуждается в очищении и должна учиться инклюзивности.

Именно вопрос инклюзивности стал одной из основных причин раскола в Римской католической церкви на прогрессистов и консерваторов после восшествия на престол папы Франциска.

«Наш долг - стойко противостоять любым попыткам изменить учение Церкви, которые могут быть предприняты после этого синодального собрания», — заявил накануне пастор Джеральд Мюррей, работающий также ведущим консервативного католического телеканала EWTN в США.

Он и еще десятки священников консервативного крыла собрались во вторник в Риме на отдельную конференцию, посвященную предстоящему синоду. Они озабочены чрезмерным, по их мнению, либерализмом этого мероприятия.

Среди 365 членов синода с правом голоса в этот раз на заседание впервые в истории приглашены 54 женщины. Также в нем участвуют еще порядка ста наблюдателей и представителей других христианских конфессий.

Консерваторы выступают резко против такого состава.

Они настаивают, что любые решения по вопросам католической доктрины должны приниматься только рукоположенными служителями церкви.

«Папа Франциск регулярно использует слово "эволюция", когда говорит о церковном учении. Да, божественные откровения неизменны, но я думаю, он имеет в виду, что все те, кто интерпретирует эти откровения, сами находятся на пути познания их сути. Да, заповеди не меняются, но наше понимание их смыслов менялось неоднократно на протяжении всей истории церкви», - говорит в защиту реформ Джерард Свон, председатель группы пастырской поддержки католиков ЛГБТК+.

«Врата ада»

В понедельник пять кардиналов консервативного крыла, несущие служение в Азии, Европе, Африке, США и Латинской Америке, направили папе Франциску пять официальных запросов, в которых попросили его до начала синода подтвердить свою приверженность традиционному укладу церкви.

Один из них, кардинал Реймонд Бюрк, публично объяснил, что эти запросы не стоит рассматривать как личную атаку на папу. По его словам, это попытка священнослужителей защитить свою паству от «яда путаницы, ошибки и раскола».

Как сообщается, ответ понтифика их не удовлетворил. К примеру, по словам одного из кардиналов, в ответном письме папа намекнул, что не исключает возможности наделить священников правом в отдельных случаях благословлять однополые пары.

Выступая на конференции консерваторов во вторник, кардинал Бюрк призвал своих единомышленников молиться, чтобы «врата ада не разверзлись над святой церковью».

Небыстрый процесс

Нынешний синод будет заседать до 28 октября, и это станет лишь первой ступенью в процессе реформирования католической церкви, затеянном папой Франциском.

В октябре 2024 года иерархи снова соберутся в Ватикане, как минимум, на несколько недель.

Ожидается, что итоговый документ за подписью папы римского будет обнародован не раньше 2025 года.

Эксперты по вопросам религии уверены, что все это время внутри католической церкви будет вестись серьезная борьба между прогрессистами и консерваторами, которые всеми силами постараются помешать изменениям, связанным с церковной доктриной.