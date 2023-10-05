Известный инвестор и бизнесмен Рэй Далио заявил, что отношения США и Китая находятся на "грани красной линии". Он напомнил, что в 1941 году события разворачивались похожим образом, передает Bloomberg.

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По словам основателя Bridgewater Associates Рэя Далио, ограничения Вашингтона на экспорт передовых полупроводников в Китай аналогичны запрету на нефть, который был введен Штатами против Японии в 1941 году.

"Началу Второй мировой войны предшествовало прекращение поставок нефти в Японию, а также введение санкций. Сейчас наблюдается очень похожая ситуация, поскольку полупроводники в настоящее время так же ценны, как и нефть в середине прошлого века", — сказал Далио.

Далио долгое время поддерживал контакт с китайскими чиновниками, выражал восхищение некоторыми аспектами экономической политики Пекина и строил бизнес в Китае. В течение последних лет он также не раз предупреждал об опасности конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. В апреле он написал в LinkedIn, что напряженность может усилиться по мере приближения президентских выборов в США, которые назначены на 2024 год.

"Отношения США и Китая в ряде областей находятся на грани красной линии. Другими словами, это непримиримые разногласия", — сказал Далио.