Тысячи людей собрались в Варшаве на митинг оппозиции в преддверии выборов

В воскресенье тысячи людей провели митинг оппозиции "Марш миллиона сердец" в Варшаве. Через две недели в стране пройдут выборы, которые, по мнению либеральной партии "Гражданская платформа", могут определить будущее место Польши в Европейском Союзе и общее положение с демократическими свободами в стране.

Согласно опросам общественного мнения, партия "Закон и справедливость" (PiS), находящаяся у власти с 2015 года, претендует на победу на выборах. Однако сформировать парламентское большинство в этот раз будет непросто: в стране растет недовольство ростом стоимости жизни и опасения по поводу эрозии демократических сдержек и противовесов.

Оппозиция надеется, что прошедший в столице воскресный марш привлечет избирателей к участию в выборах.

"Грядут большие перемены. Это знак возрождения Польши", – заявил лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск, обращаясь к собравшимся на центральной площади Варшавы, многие из которых размахивали флагами Польши и ЕС.

Туск, бывший председатель Европейского совета, заявил, что PiS может вывести Польшу из ЕС (в самой партии это отрицают), и назвал выборы решающими для прав меньшинств и женщин.

Согласно опросам, "Право и справедливость" сейчас лидирует в гонке, за нее готовы проголосовать 38% избирателей, у "Гражданской платформы" – 29%. В ходе своей предвыборной кампании PiS обещала не пускать мигрантов в Польшу, заявив, что это является ключевым фактором национальной безопасности, и продолжать направлять деньги на нужды семей и пожилых людей.

Критики "Права и справедливости", руководимой Ярославом Качиньским (братом погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Леха Качиньского, жестко критиковавшего Владимира Путина) обвиняют ее в подрыве верховенства закона, превращении государственных СМИ в рупор правительства и поощрении гомофобии.

Правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого отрицает, что подрывает демократические нормы, и утверждает, что его цель – защитить традиционные христианские ценности от либерального давления Запада и сделать экономику более справедливой.

Митинг в Варшаве. Фото: Omar Marques/Getty Images

В начале лета в стране было принято законодательство об устранении российского влияния, которое критики правящей партии считают попыткой давления на оппозицию и началом охоты на политических оппонентов.

Согласно уже подписанной президентом Польши версии закона, специально созданная для этого госкомиссия изучит период с 2007 по 2022 год и будет иметь право запрещать лицам, уличенным в неподобающих действиях под влиянием России, работать в органах госбезопасности или на ответственных должностях в течение 10 лет. Оппозиция утверждает, что это фактически лишит их права занимать государственные посты.

Члены комиссии будут выбираться парламентом, большинство в котором принадлежит партии "Право и справедливость". Многие оппозиционные политики утверждают, что настоящая цель закона — борьба с оппозицией, в частности, с "Гражданской платформой" и ее лидером Дональдом Туском в преддверии выборов.

Тогда же Европейский суд в Люксембурге – высшая судебная инстанция в Евросоюзе – вынес решение, что серия судебных реформ в Польше нарушает законодательство ЕС.

Европейский суд раскритиковал несколько аспектов реформ 2019 года, в том числе создание дисциплинарной палаты для судей.

Судьи заявили, что верховенство закона является частью самой сути ЕС и может быть подорвано этими законами.

В 2021 году Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, наложила на Польшу ежедневные штрафы в размере 1 миллион евро в день за то, что она не приостановила работу новой дисциплинарной палаты Верховного суда.

PiS утверждает, что ее реформы судебной системы направлены на то, чтобы сделать страну более справедливой и избавить ее от пережитков коммунизма, а изменения в государственных СМИ избавляют их от иностранного влияния.

Однако страна до сих пор не получила доступа к миллиардам евро в рамках программы ЕС по борьбе с последствиями пандемии, доступ к которым Брюссель перекрыл в связи с реформами польских судов.

"Все инвестируют в рабочие места, в борьбу с климатической катастрофой. А нам отказали в этих деньгах, потому что кто-то решил уничтожить демократию в Польше", – заявил на митинге мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Митинг в Варшаве. Фото: Volha Shukaila/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Выборы 15 октября обещают стать одними из самых непредсказуемых.

У крайне-правой "Конфедерации свободы и независимости" рейтинг около 10% – считается, что она соперничает за электорат с правящей партией. Она выступает не только за преференции польским фермерам, но и вообще за сокращение помощи Украине.

"Более половины бюджета ЕС идет на дотации аграриям. И Польша как крупный аграрный производитель претендует на значительную долю дотационного пирога, – говорит журналистка Украинской службы Би-би-си Анастасия Зануда. – В сельском хозяйстве в Польше заняты 12% населения, традиционно они – активные избиратели. Кампания в этом году ожесточенная, результаты голосования могут изменить политический ландшафт в стране. Каждый голос – на вес золота".