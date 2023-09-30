США на грани шатдауна. Что это, чем грозит и правда ли, что у Америки закончились деньги?

Правительство США в ночь на 1 октября почти наверняка останется без денег. Не потому, что их нет, а потому что республиканцы и демократы в Конгрессе опять разругались и за оставшуюся субботу вряд ли успеют выписать чек на содержание сотен тысяч бюджетников: мусорщиков, военных, чиновников. В итоге все разрешится за неделю-другую и прямой ущерб будет минимальным, однако репутации США как мирового лидера уже нанесен очередной удар.

Последняя попытка отсрочить шатдаун законом о временном финансировании на 30 дней с треском провалилась в пятницу в Палате представителей, которую контролируют республиканцы. Демократический Сенат может попытаться принять свой закон в субботу, но шансы на успех минимальны.

Шатдаун — так называют в Америке прекращение финансирования бюджетников — перекроет расходы на госуправление, которые составляют около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

Шатдаун — обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы. Президент-демократ Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют замах оппонентов неприемлемым.

Этот шатдаун будет особенным, поскольку ляжет на старые дрожжи и рискует затянуться до выборного 2024 года.

Конгресс уже второй раз в этом году ставит на карту платежеспособность правительства. Весной угроза была даже серьезнее: Америка оказалась перед лицом первого в ее истории дефолта.Тогда республиканцы не давали правительству демократов наращивать госдолг, и все могло закончиться мировым финансовым кризисом.

США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и не потому, что не могут заплатить по долгам. Америка всегда выплатит причитающееся кредиторам, поскольку может напечатать долларов сколько нужно. Однако с каждым снижением рейтинга займы обходятся ей все дороже, и деньги, которые могли бы пойти на развитие крупнейшей экономики мира, тратятся на обслуживание долга.

Новый шатдаун рискует еще больше увеличить эти расходы.

Доверие к Америке подорвано

Дело не в деньгах, а в доверии. Люди все меньше верят в то, что Америкой управляют разумные люди, не готовые ставить на карту судьбу страны ради сиюминутной политической выгоды.

У двух крупнейших мировых рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность частных и суверенных должников, уже лопнуло терпение и они лишили США наивысшего кредитного рейтинга. Угроза нового шатдауна на этот раз вывела из себя и третье, поменьше.

«Шатдаун вряд ли подорвет выплаты по долгам и рост экономики, однако он подчеркивает слабость институтов и госуправления в США, на которую мы указывали в последние годы», — написало рейтинговое агентство Moody’s.

Его оценки подтверждают экономисты американского банка Goldman Sachs. Они полагают, что рост американской экономики замедлится не более чем на 0,2 процентного пункта.

Шатдаун продлится пару недель, полагают они, после чего будет достигнуто компромиссное решение. Но и оно недолговечно — новый шатдаун вероятен еще до конца года.

С 1981 года шатдауны в США случались 14 раз. Обычно на день-два, но бывало и дольше. Последний раз бюджетники сидели без денег больше месяца зимой 2018-19 годов, и тогда спорили тоже из-за мигрантов и мексиканской границы.