Панда-дипломатия: почему Китай забирает своих медведей из зоопарков США

Знаменитые панды, обитающие в зоопарках США, покинут американские города и будут вывезены на родину — в Китай. Обе стороны отрицают влияние политических разногласий, однако общественность уверена, что дело именно в них, передает Bloomberg.

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Гигантские панды, обитающие в Национальном зоопарке Вашингтона, являются одними из главных любимцев публики. Люди покупают футболки и магниты с их изображением, а дальнобойщики со всех штатов носят кепки с вышитой на них пандой.

В вольере с пандами установлена специальная камера, которая 24/7 транслирует их жизнь. И находится очень много желающих посмотреть эту трансляцию. Даже QR-код, ведущий на страницу бронирования билетов в зоопарк, выложен в форме панды.

Панды появились в Вашингтонском зоопарке 50 лет назад, и теперь их собираются вывезти оттуда, возможно, навсегда. В декабре истекает соглашение американской стороны с Агентством по охране дикой природы Китая. Вашингтонских панд должны вывезти в Китай до декабря 2023 года. Панды, обитающие в зоопарках Атланты, Сан-Диего и Мемфиса, будут вывезены в 2024 году.

Обе стороны отрицают влияние политики на этот вопрос, однако эксперты говорят, что Китай давно использует публичный инструмент, называемый панда-дипломатией, чтобы заслужить благосклонность партнеров, вознаградить друзей и наказать противников. В этом случае больших панд используют в качестве дипломатических подарков.

В настоящее время отношения между США и Китаем сильно напряжены, что сказывается и на предоставлении китайских животных для американских зоопарков.

"Тот факт, что все панды в Соединенных Штатах вернутся в Китай к следующему году, имеет определенное значение. У властей Китая всегда есть план, и они знают, что делают", — сказала Елена Сонгстер, профессор Калифорнийского колледжа Святой Марии и автор книги "Нация панд".