Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Сценаристы Голливуда готовы закончить забастовку. Они говорят, что достигли сделки со студиями

Опубликовано:

Люди стоят с транспарантами на забастовке
Забастовка сценаристов в Калифорнии. Фото: David McNew/Getty Images

Сценаристы Голливуда заявляют, что достигли «превосходящей ожидания» предварительной сделки с руководителями киностудий и потенциально готовы прекратить забастовку, продолжавшуюся почти пять месяцев. Детали соглашения еще должны быть официально утверждены.

Представители Гильдии сценаристов Америки (WGA) дали понять, что гиганты индустрии пошли им навстречу и согласились предоставить сценаристам более благоприятные условия работы. Подробности пока не разглашались.

Сделка была заключена после пяти дней интенсивных переговоров между WGA и альянсом студий, стриминговых сервисов и продюсерских компаний. От альянса в переговорах участвовали Netflix, Disney, Universal и Warner Bros Discovery.

Членам профсоюза еще предстоит проголосовать за соглашение, чтобы забастовка официально прекратилась.

Месяцы неопределенности

Сценаристы начали бастовать в мае. Их претензии к студиям связаны с заработной платой в условиях, когда их фильмы выходят на цифровых платформах, а также с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в индустрии.

Это самая продолжительная забастовка, затронувшая Голливуд за последние десятилетия. Она привела к остановке большей части кино- и телепроизводства в США.

В числе сериалов, работа над которыми была заморожена, такие международные хиты как «Очень странные дела», «Последние из нас», «Рассказ служанки», «Шершни» и другие.

Забастовка также ударила по многим смежным отраслям индустрии развлечений, в том числе по предприятиям общественного питания, костюмерам, кинооператорам и создателям декораций.

По оценке специалиста из международной экономической организации Институт Милкена, Кевина Клоудена, забастовка писателей, начавшаяся 2 мая, обошлась экономике США примерно в пять миллиардов долларов.

Эффект от забастовки сценаристов усугубила и забастовка актеров, начавшаяся в июле.

И актеры, и писатели разделяют недовольство, связанное с тем, что в новых реалиях, когда все больше фильмов и сериалов выходят на стриминговых платформах, индустрия не изменила условий оплаты их труда.

В результате заработки большинства актеров и сценаристов – за исключением крупных звезд – упали настолько, что они, по их словам, практически потеряли возможность поддерживать уровень жизни среднего класса.

Раньше от телепрограмм сценаристы и актеры получали дополнительные выплаты всякий раз, когда эти шоу снова выходили в эфир. Но в ситуации, когда сериалы выходят вместо телевидения на Netflix, Amazon Prime, Disney+ и других стриминговых платформах, им платят разово – и эти суммы, как говорят профсоюзы, намного меньше, чем гонорары при прежней модели.

Обе группы бастующих также опасаются, что студии попытаются заменить сценаристов, актеров второго плана, дизайнеров и других представителей творческих профессий меньшим числом людей, дополнив их работу технологиями искусственного интеллекта.

Голливуд реагирует

Руководству WGA и членам профсоюза необходимо согласовать трехлетний контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), прежде чем они вернутся к работе.

В сообщении гильдии говорится, что подробности еще предстоит согласовать, и забастовка пока не отменена, однако с понедельника пикетирование прекращается.

Голливудское издание Variety сообщило, что сценаристы ночных ток-шоу потенциально могут вернуться к работе уже во вторник, а вещание может возобновиться в октябре.

Но профсоюз попросил своих членов проявить терпение в отношении деталей сделки.

«Теперь нашим сотрудникам остается убедиться, что все, о чем мы договорились, закреплено в окончательном тексте контракта», — заявили в WGA.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поспешил отреагировать на новости о сделке.

«Калифорнийская индустрия развлечений не была бы такой, какая она есть сегодня, без наших сценаристов мирового класса», - заявил он.

«Я благодарен, что стороны собрались вместе, чтобы достичь соглашения, которое принесет пользу всем участникам и сможет восстановить работу значительной части экономики Калифорнии», - добавил губернатор.

Сценаристы и другие деятели Голливуда также тепло приветствовали известие о заключении сделки.

Американский комик, сценарист и ведущий ток-шоу Ларри Уилмор просто написал у себя в X (бывшем «Твиттере»): «Наконец-то!!!»

Алекс Сарагоса, автор сериала Primo на платформе Amazon, написала: «Этот удар был очень тяжелым. Необходимым, воодушевляющим и действительно тяжелым. Но мы сделали это! Мы сражались вместе».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2038090-stsenaristy-gollivuda-gotovy-zakonchit-zabastovku-oni-govoryat-chto-dostigli-sdelki-so-studiyami/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Бобер», который долетел до Москвы. Какие дроны использует Украина против России и как она строит свою империю беспилотников Полтора километра на инвалидной коляске: как санкции Евросоюза против России сказались на маломобильных беженцах из оккупированных областей Украины Трампу хотят ограничить возможность комментировать дело о заговоре для отмены итогов выборов

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.