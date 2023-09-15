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Свитер принцессы Дианы с черной овечкой продали за 1,14 миллиона долларов

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Принцесса Диана
Принцесса Диана. Архивное фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Свитер покойной принцессы Дианы с одной черной овечкой среди множества белых продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 1,14 млн долларов.

Организаторы аукциона изначально оценили исторический свитер в 50-80 тыс. долларов. Заочные торги за свитер были открыты еще 31 августа, и до самых последних минут аукциона самым большим было предложение в 200 тыс. долларов.

Но в итоге самый щедрый последний покупатель — Sotheby’s не раскрывает его личность — предложил сумму в пять с половиной раз больше.

Этот красный свитер с рядами белых овечек и одной черной среди них Диана Спенсер — тогда еще не принцесса, а только невеста принца Чарльза — надевала в 1981 году.

В этом году, в марте, как пишет Sotheby’s, его нашли на чердаке и решили продать. В результате он принес больше денег, чем какая бы то ни было из выставлявшихся на аукцион вещей Дианы.

Ее автомобиль Ford Escort в прошлом году был продан за 806 тыс. долларов.

Ее «крест Атталы» с аметистами и бриллиантами в начале этого года купила Ким Кардашьян за 203 тыс.долларов.

Свитер принцессы Дианы
Свитер принцессы Дианы. Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Поклонники Дианы, вспоминая этот свитер, часто говорили, что она носила эту черную овечку среди белых как символ ее положения в королевской семье. Но историки моды полагают, что это романтическое преувеличение: она вышла в нем в свет за месяц до свадьбы с принцем Чарльзом.

В ту эпоху, когда еще не было ни соцсетей, ни даже интернета, фотографии Дианы в этом свитере в газетах сделали фантастическую рекламу придумавшей этот дизайн фирме Warm and Wonderful («Тепло и чудесно»).

Вскоре после свадьбы Букингемский дворец написал в Warm and Wonderful, что свитер прохудился, и его хорошо бы заменить. Фирма прислала новый такой же, и Диана надевала его в 1983 году.

Sotheby’s приложили к лоту это письмо Букингемского дворца, а также письменную благодарность за замену. Дырочка же на свитере послужила доказательством того, что он — тот самый, первый.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036736-sviter-printsessy-diany-s-chernoy-ovechkoy-prodali-za-114-milliona-dollarov/

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