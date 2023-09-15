Точка невозврата. На Лампедузе мигрантов стало больше, чем жителей острова

Небольшой итальянский остров Лампедуза не справляется с наплывом нелегальных мигрантов, число которых превысило количество его постоянных жителей.

«За последние 28 часов около 7000 человек прибыли на Лампедузу, которая всегда встречала их [мигрантов] с распростертыми объятиями», — сказал мэр Филиппо Маннино в интервью итальянскому радио.

«Но сейчас мы оказались в точке невозврата. Европа и итальянские власти должны немедленно вмешаться и оперативно перевезти людей», — добавил он.

Тревога мэра вполне оправдана: постоянное население острова составляет немногим более 6000 человек, и справиться с приемом и отправкой такого числа беглецов местные власти просто не в состоянии.

Остров Лампедуза, входящий в группу Пелагских островов, является самой южной точкой Италии и первым портом, куда приплывают лодки с мигрантами из Северной Африки.

Мигранты на Лампедузе. Фото: Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images

Для мигрантов есть приемный центр, но его официальная вместимость составляет всего 400 человек, поэтому большинству новоприбывших приходится спать снаружи.

В среду в доках произошли столкновения между мигрантами и полицией, возникшие во время раздачи еды и воды сотрудниками Красного Креста. Но полиция быстро их подавила.

Некоторые молодые мигранты перелезли через ограду приемного центра и отправились в исторический центр острова, где фотограф агентства AFP увидел, как они покупали мороженое.

Впрочем, деньги были далеко не у всех. Некоторые владельцы ресторанов закрывали перед ними двери, но другие предлагали еду бесплатно, либо за нее платили местные жители и туристы.

По последним данным Министерства внутренних дел, с начала года в Италию на лодках прибыло более 120 тысяч человек. Этот почти вдвое больше показателей за тот же период прошлого года.

Во вторник количество лодок с мигрантами было таким большим, что им пришлось выстроиться в очередь, чтобы высадить пассажиров.

Мигранты на Лампедузе. Фото: Alessandro Serrano/AFP via Getty Images

Джованни Ди Лео, главный прокурор Агридженто — провинции, в которую входит Лампедуза, сообщил, что только во вторник на остров прибыло 112 судов с более чем 5 тысячами человек, что почти вдвое превышает предыдущий рекорд в 63 лодки, зарегистрированных за один день в прошлом месяце.

«Причина кризиса на Лампедузе заключается в том, что впервые маршрут из Туниса стал таким загруженным… и его сложнее контролировать, чем маршрут из Ливии», — сказал Флавио Ди Джакомо, представитель Международной организации ООН по миграции.

Дорога из Туниса гораздо короче, поэтому, воспользовавшись спокойным морем, многие мигранты решили перебраться в Италию таким путем.

Мигрантов, прибывающих на Лампедузу, перевозят на Сицилию, чтобы не допустить переполненности на острове, но сейчас, когда их число превысило все ожидания, для них просто не хватает судов.

По информации новостного агентства Италии ANSA, в среду 13 сентября с острова были вывезены 1650 человек, но своей очереди ждали еще 3750.

Мигранты на Лампедузе. Фото: Alessandro Serrano/AFP via Getty Images

Один из заместителей итальянского премьера, Антонио Таяни написал в соцсетях, что правительство «сделает все необходимое, чтобы помочь жителям Лампедузы и мигрантам, которые продолжают прибывать на остров».

«Это проблема не только стран, непосредственно в которые идет поток мигрантов, это проблема европейского континента и, в частности, Европейского союза», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о ситуации на Лампедузе.

Европейская комиссия обсуждает возможность предоставления дополнительной помощи Лампедузе.

Маттео Вилья, эксперт по анализу миграционных данных из аналитического центра ISPI в Милане, сообщил агентству Reuters, что число прибывших в Италию мигрантов в этом году близко к зарегистрированному максимуму в 2016 году, когда прибыло более 180 тысяч человек.

В июле Тунис и Европейский союз подписали пакт, направленный на сдерживание потоков мигрантов, но пока что он эффекта не возымел.

Мигранты на Лампедузе. Фото: Alessandro Serrano/AFP via Getty Images

Информационный портал infomigrants.net, созданный для того, чтобы информировать мигрантов, прибывающих в Европу, и частично финансируемый ЕС, сообщил, что Франция планирует укрепить границу с Италией, чтобы обуздать нелегальную миграцию.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что обдумывает принятие этой меры из-за увеличения числа мигрантов, пересекающих границу с Италией, в два раза.

«У нас 100-процентное увеличение потоков, это затрагивает департаменты Приморские Альпы и Верхние Альпы», — заявил Дарманен журналистам после посещения пограничного поста в Ментоне.

Тем временем Германия решила приостановить процесс отбора просителей убежища, прибывающих в страну из Италии, который она и другие страны ЕС осуществляли на добровольной основе. Это решение, как сообщил министр внутренних дел изданию Welt, было вызвано «сильным миграционным давлением».

Эти политические вопросы далеки от проблем, с которыми сталкиваются те, кто занимается прибытием мигрантов на Лампедузу. «Мы неплохо справляемся. Я помню, что около 15 дней назад мы обслужили почти 4500 человек», — сказал начальник полиции Агридженто Эмануэле Ричифари.