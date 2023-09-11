Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Альпинист в Новой Зеландии упал с 600-метровой высоты, но отделался легкими ушибами

Опубликовано:

Альпинист на вершине горы
Альпинист. Иллюстративное фото: pexels.com

Альпинист, упавший с горы Таранаки в Новой Зеландии и пролетевший вниз по склону около 600 метров, получил лишь незначительные травмы.

По данным местной полиции, "чудесному" спасению способствовало то, что весной (в Южном полушарии сейчас наступило именно это время года) снег на склонах горы подтаял и смягчил падение, но все равно альпинисту чрезвычайно повезло остаться в живых.

Этот альпинист поднялся на вершину горы Таранаки, представляющей собой потухший вулкан, в составе группы в субботу 9 сентября около полудня по местному времени. Он поскользнулся, покатился вниз и вскоре исчез из виду.

Один из товарищей по группе, заметивший падение, начал спускаться вниз, чтобы попытаться помочь упавшему.

В тот же день восхождение на гору совершал один из местных горных спасателей, который также присоединился к поискам.

По данным Совета по безопасности горного туризма Новой Зеландии, гора Таранаки считается одной из самых опасных в стране.

В 2021 году с той же вершины упали двое альпинистов, которые, к сожалению, погибли.

Таранаки – это потухший вулкан, расположенный особняком на западном побережье Северного острова, одного из двух главных островов Новой Зеландии.

"Его обособленность от других гор, близость к побережью и географическое расположение обуславливают самые быстро меняющиеся и суровые погодные условия в Новой Зеландии, – сообщают власти Новой Зеландии. – Погода вкупе со сложным ландшафтом создают уникальные условия, в которых малейшая ошибка может привести к трагедии".

Но бывают и счастливые исключения, и нынешний случай – не первый.

В 2011 году Адам Поттер упал в Шотландии с 300-метровой высоты, перелетел через три пика поменьше, и когда приземлился, смог самостоятельно подняться на ноги.

Повезло и альпинисту, упавшему с канадской горы Лефрой. Он пролетел по склону около 400 метров и тоже остался жив.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036179-alpinist-v-novoy-zelandii-upal-s-600-metrovoy-vysoty-no-otdelalsya-legkimi-ushibami/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В России прошли региональные выборы. Везде победили действующие губернаторы Маска обвиняют в срыве атаки ВСУ на российский флот. Какое влияние бизнесмен оказывает на войну в Украине? В мире резко возросло число онкобольных в возрасте до 50 лет. Но не все так однозначно

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.