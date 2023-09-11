Альпинист в Новой Зеландии упал с 600-метровой высоты, но отделался легкими ушибами

Альпинист, упавший с горы Таранаки в Новой Зеландии и пролетевший вниз по склону около 600 метров, получил лишь незначительные травмы.

По данным местной полиции, "чудесному" спасению способствовало то, что весной (в Южном полушарии сейчас наступило именно это время года) снег на склонах горы подтаял и смягчил падение, но все равно альпинисту чрезвычайно повезло остаться в живых.

Этот альпинист поднялся на вершину горы Таранаки, представляющей собой потухший вулкан, в составе группы в субботу 9 сентября около полудня по местному времени. Он поскользнулся, покатился вниз и вскоре исчез из виду.

Один из товарищей по группе, заметивший падение, начал спускаться вниз, чтобы попытаться помочь упавшему.

В тот же день восхождение на гору совершал один из местных горных спасателей, который также присоединился к поискам.

По данным Совета по безопасности горного туризма Новой Зеландии, гора Таранаки считается одной из самых опасных в стране.

В 2021 году с той же вершины упали двое альпинистов, которые, к сожалению, погибли.

Таранаки – это потухший вулкан, расположенный особняком на западном побережье Северного острова, одного из двух главных островов Новой Зеландии.

"Его обособленность от других гор, близость к побережью и географическое расположение обуславливают самые быстро меняющиеся и суровые погодные условия в Новой Зеландии, – сообщают власти Новой Зеландии. – Погода вкупе со сложным ландшафтом создают уникальные условия, в которых малейшая ошибка может привести к трагедии".

Но бывают и счастливые исключения, и нынешний случай – не первый.

В 2011 году Адам Поттер упал в Шотландии с 300-метровой высоты, перелетел через три пика поменьше, и когда приземлился, смог самостоятельно подняться на ноги.

Повезло и альпинисту, упавшему с канадской горы Лефрой. Он пролетел по склону около 400 метров и тоже остался жив.