«Нечем гордиться» и «безусловный успех». Саммит G20 не осудил вторжение в Украину: Киев разочарован, Москва довольна

Участники завершившегося в Нью-Дели саммита «Большой двадцатки» не осудили вторжение России в Украину из-за позиции Москвы и Пекина. Вместо этого они призвали обе стороны конфликта соблюдать принципы ООН. Украина результаты встречи назвала разочаровывающими, России они понравились.

В итоговом тексте совместной декларации в пункте, который касается войны в Украине, Россия вообще не упоминается.

«Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки, — прокомментировал декларацию G20 официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. — В то же время, в части относительно агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться».

Николенко также напомнил, что в этот раз (в отличие от предыдущего саммита) представителей Украины на саммите не было. «Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда» , — считает представитель украинского МИД.

Учитывая значительные разногласия среди членов «двадцатки» по поводу вторжения в Украину (в G20 в числе прочих входит и Россия), мало кто ожидал принятия совместной декларации, да еще в первый день саммита.

Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что группа достигла консенсуса по декларации.

Убедительным свидетельством того, что переговоры шли до последнего момента, стал ранний вариант декларации, попавший в пятницу в распоряжение Би-би-си: в нем пункт, посвященный Украине, был пропущен.

«Различные мнения и оценки»

Как и во время саммита на Бали в прошлом году, камнем преткновения стала война в Украине.

Однако на саммите в Бали большинство членов G20 подтвердили свои позиции, «самым решительным образом осудив агрессию Российской Федерации против Украины», хотя при этом отмечалось, что существуют и другие мнения и различные оценки ситуации.

Принятая в Дели декларация не содержит прямой критики России за войну.

Правда, в ней говорится о «человеческих страданиях и негативных дополнительных последствиях войны в Украине для глобальной продовольственной и энергетической безопасности». Там также повторяется признание «различных мнений и оценок».

В тексте используются обтекаемые формулировки, которые, по мнению критиков, Москва теоретически могла бы использовать для оправдания удержания оккупированной украинской территории.

«Все государства должны в полном объеме действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН. В соответствии с Уставом ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы или использования силы для достижения территориальных приобретений в нарушение территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства. Применение или угроза применения ядерного оружия оружие недопустимо», — сказано в декларации.

В декларации также упоминается зерновая сделка, то есть соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которое позволило возобновить экспорт украинского продовольствия через черноморские порты. Этим летом Россия вышла из этого соглашения.

G20 призвала обеспечить беспрепятственный вывоз зерна и других продуктов из российских и украинских портов. В этой части также содержится призыв прекратить удары и разрушение портовой инфраструктуры, которые имеют отношение к продовольственной и энергетической безопасности.

После выхода из зерновой сделки российская армия неоднократно наносила удары по украинским портам и складам продовольствия.

В тексте декларации упоминается «война в Украине», а не «война против Украины». Такой выбор слов, вероятно, призван повысить вероятность того, что декларацию одобрит и Россия.

Москва в результате поддержала декларацию, хотя президент Владимир Путин и не приехал на саммит. Вместо него в Дели прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Саммит, конечно же, — безусловный успех, прежде всего индийского председательства, но и всех нас, — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам саммита. — „Двадцатка“ переживает, я бы сказал, такую внутреннюю реформу. Прежде всего это проявилось в существенной активизации членов Группы двадцати от глобального Юга, которые при ведущей роли Индии очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов в тех договоренностях, которые „двадцатка“ обсуждала, и в итоге они вошли в декларацию».

Представитель России на переговорах G20 Светлана Лукаш назвала декларацию «сбалансированной» и отметила, что по украинскому вопросу были «очень сложные переговоры», сообщает агентство «Интерфакс».

Аналитики отмечают, что Киев вряд ли сможет расценить отказ от упоминания в итоговом тексте российской агрессии иначе, как признак того, что его западные сторонники проигрывают спор с «глобальным Югом» о том, как охарактеризовать войну.

Об этом же сказал и глава российского МИДа. «Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал Лавров.

Что еще обсуждалось: Африка и климат

Другой важной новостью стало официальное приглашение Моди Африканскому союзу стать постоянным членом G20.

Индия, председательствовавшая в G20 в последний год, старательно пыталась повысить роль африканских стран. Это стратегическое сотрудничество видится в Дели как серьезный инструмент в соперничестве за влияние с Китаем как в Африке, так и в Азии.

Удалось и достичь договоренностей по вопросу о борьбе с изменением климата.

На встречах министров в преддверии саммита согласия по этому вопросу достигнуто не было. Однако теперь официальные лица заявляют, что они достигли «стопроцентного консенсуса».

Страны G20 будут «продолжать и поощрять усилия по увеличению в три раза мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире с помощью существующих целей и политики». На долю G20 приходится более 75% выбросов парниковых газов.

При этом в декларации говорится, что «сроки достижения пика [момента, после которого объемы выбросов пойдут вниз — ред.] могут определяться с учетом требований устойчивого развития, искоренения бедности, справедливости, а также в соответствии с различными национальными условиями».

Иначе говоря, более бедным странам не придется сокращать выбросы немедленно — что, безусловно, не обрадует «зеленых» в более богатых странах.

Бразилия – новый председатель «двадцатки»

Индия передала председательство в G20 Бразилии: премьер-министр Моди вручил символический председательский молоток президенту Луису Инасиу Луле да Силве.

Бразилия заявила, что во время своего председательства в 2024 году она будет уделять приоритетное внимание проблемам бедности, устойчивого развития и реформе глобального управления в международных организациях, в частности, в МВФ и Совбезе ООН.

В субботу Лула также заявил, что, если президент Путин решит посетить саммит «двадцатки» в Рио-де-Жанейро в следующем году, его не арестуют по ордеру Международного уголовного суда.

Именно по этой причине, как считается, Путин не поехал на саммит БРИКС в Южной Африке в конце августа.

На саммите в Дели не присутствовал и председатель КНР Си Цзиньпин — Китай представлял премьер Госсовета Ли Цян.

Ли — второй по рангу руководитель Китая и правая рука Си. Однако Джош Липски из вашингтонского аналитического центра Atlantic Counsil считает, что отсутствие главы государства ставит под сомнение «долгосрочную устойчивую жизнеспособность и успех G20». По его словам, отсутствие Си — это экзистенциальная угроза для будущего G20.