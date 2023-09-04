Выброс пепла на высоту 2,5 км произошел из вулкана на Курильских островах

Вулкан. Иллюстративное фото: 65.mchs.gov.ru

В понедельник, 4 сентября, на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир зафиксировали пепловый выброс высотой 2,5 километра. Шлейф распространился на 10 км.

"Утром 4 сентября от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров", - заявили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, пишет РИА Новости.

Спасатели отметили, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Как сообщается на сайте Смитсоновского института, Эбеко расположен на северной оконечности острова Парамушир в Курильском архипелаге и состоит из трех вершинных кратеров.

Историческая активность, регистрируемая с конца XVIII века, ограничивается небольшими и умеренными взрывными извержениями из вершинных кратеров.

Пепловые выбросы вулкана (до 5 км) опасны для аэропорта в Северо-Курильске и для местных авиалиний с высотами полетов 400-8000 м.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035085-vybros-pepla-na-vysotu-25-km-proizoshel-iz-vulkana-na-kurilskih-ostrovah/