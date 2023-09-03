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Президент Нигерии отозвал послов своей страны во всем мире

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Президент Нигерии Бола Тинубу
Президент Нигерии Бола Тинубу. Фото: Simon Maina/AFP/Getty Images

Глава Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать послов государства из всех стран мира. Исключение составили только постоянные представители Нигерии при ООН.

Сообщение о распоряжении президента Нигерии появилось в официальном аккаунте его администрации в соцсети X (бывший Twitter).

"Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех профессиональных и непрофессиональных послов с их должностей по всему миру. Директива президента является продолжением его тщательного изучения нынешнего положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру", – говорится в сообщении.

Однако глава Нигерии распорядился оставить на своих постах постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Отзыв дипломатов вступил в силу сразу.

Нигерия на карте мира
Нигерия на карте мира. Скриншот: Google Maps

По данным Британской энциклопедии, Нигерия – страна, расположенная на западном побережье Африки.

Нигерия имеет разнообразную географию с климатом от засушливого до влажного экваториального. Однако самой разнообразной особенностью Нигерии являются ее люди. В стране говорят на сотнях языков, включая йоруба, игбо, фула, хауса, эдо, ибибио, тив и английский.

Также страна обладает богатыми природными ресурсами, в частности крупными месторождениями нефти и природного газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035051-prezident-nigerii-otozval-poslov-svoey-strany-vo-vsem-mire/

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