Британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку, объявлен его преемник

Грант Шаппс. Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images

Сегодня Бен Уоллес официально покинул должность министра обороны Великобритании после четырехлетнего пребывания на данном посту. Его преемником стал Грант Шаппс, передает BBC.

Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шаппс, занимавший до этого пост министра по вопросам энергетической безопасности и углеродной нейтральности.

А его предшественник Бен Уоллес сегодня официально покинул пост главы министра обороны Британии – о намерении покинуть эту должность он заявлял еще в прошлом месяце.

Бен Уоллес. Фото: Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

По информации на официальном сайте правительства Великобритании, Бен Уоллес занимал пост министра обороны с 24 июля 2019 года по 31 августа 2023 года.

Учился в Королевской военной академии в Сандхерсте и в школе Миллфилд в Сомерсете.

Впервые Уоллес пришел в политику в 1999 году в качестве члена шотландского парламента. В 2005 году был избран в Палату парламента Великобритании.

Перед тем, как занять пост министра обороны, с 17 июля 2016 года он был государственным министром по вопросам безопасности в Министерстве внутренних дел.

Грант Шаппс был назначен министром по вопросам энергетической безопасности и углеродной нейтральности 7 февраля 2023 года.

До этого он был министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Кроме того, занимал должности госсекретаря по делам Министерства внутренних дел, госсекретаря по делам транспорта. Также занимал пост в Министерстве международного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034692-britanskiy-ministr-oborony-ben-uolles-podal-v-otstavku-obyavlen-ego-preemnik/