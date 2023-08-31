Переворот в Габоне: военные захватили власть после выборов и назначили временного президента

Жители Габона. Фото: AFP via Getty Images

Группа военных, которая захватила власть в Габоне, объявила о назначении главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Олиги Нгемы. Заявление было сделано в эфире национального телевидения, через которое военные ранее объявили о захвате власти в стране через несколько дней после президентских выборов.

Президент Али Бонго Ондимба, семья которого правила страной более 50 лет, находится под домашним арестом.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение Бонго, в котором он призвал «друзей по всему миру поднять шум» в связи с переворотом в стране.

«Мой сын где-то, моя жена в другом месте. Ничего не происходит… Я не знаю, что происходит», – говорит Али Бонго Ондимба на видео, сидя в своей резиденции.

На записи Бонго говорит на английском языке. Официальным языком Габона – бывшей французской колонии, от которой он получил независимость в 1960 году, – является французский.

Пиар-компания, работавшая на президента во время выборов, связалась с Би-би-си, чтобы подтвердить подлинность видеозаписи. Она сообщила, что распространить видео ее попросил офис Бонго.

Военные захватили власть через несколько дней после спорных президентских выборов, заявив, что аннулируют их результаты, закрывают границы и распускают государственные учреждения.

В случае успеха переворот станет восьмым по счету в Западной и Центральной Африке с 2020 года.

Последняя попытка силой захватить власть в Габоне была предпринята в 2019 году. Тогда она закончилась безуспешно.

По результатам субботних выборов избирательный орган Габона сообщил, что президент Али Бонго останется у власти на третий срок, набрав чуть менее двух третей голосов.

Семья действующего президента Али Бонго управляет страной с 1967 года. Его отец Омар Бонго занимал должность президента больше 40 лет и не раз был уличен в коррупции.

Али Бонго принял бразды правления у своего отца в 2009 году. В 2016 году он с небольшим перевесом переизбрался на новый президентский срок. Выборы сопровождались насилием и обвинениями в злоупотреблениях.

«В ответ на безответственное, непредсказуемое управление, приводящее к продолжающемуся ухудшению социальной сплоченности, которое рискует привести страну к хаосу... мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», – заявил один из военнослужащих, выступая на телеканале Gabon24 от имени «Комитета по переходу и восстановлению институтов».

«Мы призываем к спокойствию и безмятежности общественность, общины братских стран, проживающие в Габоне, и габонскую диаспору, – заявил один из офицеров. – Мы подтверждаем нашу приверженность соблюдению обязательств Габона перед национальным и международным сообществом».

По данным избирательного комитета Габона, на субботних выборах Бонго набрал 64,27% голосов. Глава избирательного центра Мишель Стефан Бонда, объявивший результаты выборов рано утром, сообщил, что основной соперник Бонго, Альберт Ондо Осса, занял второе место с 30,77%.

Оппозиция посчитала результаты выборов сфальсифицированными. Главный соперник Бонго Альберт Ондо Осса пожаловался, что на многих избирательных участках отсутствовали бюллетени с его именем, а представляемая им коалиция заявила, что в бюллетени были внесены имена некоторых из кандидатов, которые сняли свои кандидатуры еще до выборов.

На выборах отсутствовали международные наблюдатели, на время голосования прекратили вещание некоторые иностранные телеканалы, власти отключили интернет и ввели комендантский час в ночное время по всей стране.

Группа «Репортеры без границ» заявила, что иностранным СМИ было запрещено появляться в стране для освещения голосования Все это вызвало опасения по поводу прозрачности избирательного процесса.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран блока обсудят ситуацию в Габоне.

«Если это подтвердится, то речь идет об очередном военном перевороте, который усиливает нестабильность во всем регионе, – сказал Боррель на встрече министров обороны стран ЕС в Толедо. – Весь регион, начиная с Центрально-Африканской Республики, затем Мали, затем Буркина-Фасо, теперь Нигер и, возможно, Габон, находится в очень сложной ситуации, и, конечно, министры ... должны глубоко задуматься о том, что там происходит и как мы можем улучшить нашу политику в отношении этих стран».

«Это большая проблема для Европы», – добавил он.

Франция следит за событиями в Габоне с большим вниманием, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. С похожим заявлением выступили власти США.

«Это вызывает глубокую озабоченность. Мы будем внимательно следить за происходящим и продолжим делать все возможное, чтобы поддержать стремление африканского народа к демократическим идеалам», – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Захват власти осудили в ООН и Африканском союзе.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Найроби Питер Мваи, военные перевороты стали обычным явлением в некоторых регионах Африки в течение десятилетий после обретения независимости. Затем наступил период относительной стабильности, но сейчас их число вновь растет.

Однако большинство других переворотов произошло дальше на север, в Сахельском регионе, где частые мятежи исламистов подорвали доверие к демократически избранным правительствам, не справляющимся, по мнению многих, с защитой гражданского населения.

Переворот в Габоне произошел всего через месяц после того, как военные захватили власть в Нигере.

В 2022 году произошли два переворота в Буркина-Фасо, а также неудачные попытки переворота в Гвинее-Бисау, Гамбии и островном государстве Сан-Томе и Принсипи.

В 2021 году в Африке было шесть попыток переворота, четыре из которых были успешными.

В прошлом году высокопоставленный представитель Африканского союза Мусса Факи Махамат выразил обеспокоенность «возрождением неконституционной смены правительства».

Переворот можно определить как незаконную и открытую попытку военных или гражданских чиновников сместить действующих лидеров.

В исследовании двух американских ученых, Джонатана Пауэлла и Клейтона Тайна, было выявлено более 200 таких попыток в Африке, начиная с 1950-х годов. Примерно половина из них оказалась успешной.

Общее число попыток государственного переворота в Африке в период с 1960 по 2000 год составляло в среднем около четырех в год.

Пауэлл считает, что это неудивительно, учитывая нестабильность, с которой столкнулись многие страны в годы после обретения независимости: «В африканских странах существовали условия, типичные для переворотов, такие как бедность и низкие экономические показатели. Когда в стране происходит один переворот, это часто является означает, что и следующий не за горами».

В начале XXI века число переворотов снизилось, но в последние годы вновь выросло.

В 2020 году произошел всего один переворот (в Мали).

В 2021 году – уже пять (в Чаде, Мали, Гвинее, Судане и Нигере).

В 2022 году также было пять попыток, причем две из них – обе в Буркина-Фасо – увенчались успехом.

Интересно, что параллельно с ростом числа военных переворотов в странах Африки увеличивается российское присутствие.

Первой страной, где появились сначала наемники из ЧВК «Вагнер», а затем и российские военные специалисты, стала в 2018 году Центральноафриканская республика, когда в сложной политической ситуации оказался президент Фостен-Арканж Туадера.

В январе 2021 года президент Туадера успешно переизбрался на новый срок, а российские военные и наемники помогли ему удержать контроль над большей частью территории страны.

После ЦАР наемники из России появились и в Ливии, где к тому моменту несколько лет продолжалась гражданская война.

В Судан российские наемники заходили изначально с задачей помочь сохранить власть президенту Омару аль-Баширу. Но в 2019 году он был смещен со своего поста в результате военного переворота.

Довольно скоротечным оказалось присутствие наемников из России в Мозамбике, куда они заходили осенью 2019 года с попыткой помочь местным властями справиться с исламистскими группировками, действующими в северных провинциях страны на границе с Танзанией.

Наконец, в августе 2021 года российские наемники появились в Мали, где за несколько месяцев до этого произошел военный переворот. Появление там россиян совпало с сокращением французского воинского контингента, действовавшего в стране в рамках операции «Бархан».

Ндубуиси Кристиан Ани из Университета Квазулу-Натал считает, что народные восстания против диктаторов, долгое время находившихся у власти, привели к увеличению числа переворотов в Африке.

«Хотя народные восстания легитимны и возглавляются народом, их успех часто определяется решениями, принимаемыми военными», – говорит он.

В целом Африка пережила больше переворотов, чем любой другой континент. Из 18 переворотов, зарегистрированных в мире с 2017 года, все, кроме одного – в Мьянме в 2021 году, – произошли в Африке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034597-perevorot-v-gabone-voennye-zahvatili-vlast-posle-vyborov-i-naznachili-vremennogo-prezidenta/