Минюст США подал в суд на SpaceX за дискриминацию неграждан США

SpaceX. Иллюстративное фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Министерство юстиции США заявило, что подает в суд на космическую компанию Илона Маска SpaceX за дискриминацию неграждан США, которым отказали в приеме на работу, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Расследование Министерства юстиции США в отношении SpaceX было инициировано после обвинений в дискриминации, озвученных иностранными соискателями. Представители Минюста заявили, что SpaceX ввела соискателей в заблуждение, заявив, что компании не разрешено нанимать неграждан США.

"Наше расследование показало, что SpaceX отказала в приеме на работу лицам, получившим убежище в США, а также беженцам. Это нарушение федерального закона", — заявила Кристен Кларк, помощник генерального прокурора США.

Помощник генпрокурора также отметила, что рекрутеры SpaceX и высокопоставленные руководители активно отговаривали беженцев и лиц, получивших убежище в США, от возможности трудоустройства в компании.

В SpaceX пока не прокомментировали данный факт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033954-minyust-ssha-podal-v-sud-na-spacex-za-diskriminatsiyu-negrazhdan-ssha/