Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Минюст США подал в суд на SpaceX за дискриминацию неграждан США

Опубликовано:

Логотип SpaceX
SpaceX. Иллюстративное фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Министерство юстиции США заявило, что подает в суд на космическую компанию Илона Маска SpaceX за дискриминацию неграждан США, которым отказали в приеме на работу, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Расследование Министерства юстиции США в отношении SpaceX было инициировано после обвинений в дискриминации, озвученных иностранными соискателями. Представители Минюста заявили, что SpaceX ввела соискателей в заблуждение, заявив, что компании не разрешено нанимать неграждан США.

"Наше расследование показало, что SpaceX отказала в приеме на работу лицам, получившим убежище в США, а также беженцам. Это нарушение федерального закона", — заявила Кристен Кларк, помощник генерального прокурора США.

Помощник генпрокурора также отметила, что рекрутеры SpaceX и высокопоставленные руководители активно отговаривали беженцев и лиц, получивших убежище в США, от возможности трудоустройства в компании.

В SpaceX пока не прокомментировали данный факт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033954-minyust-ssha-podal-v-sud-na-spacex-za-diskriminatsiyu-negrazhdan-ssha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.