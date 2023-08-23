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СМИ пишут о снятии Суровикина с должности командующего ВКС РФ. Что известно

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Сергей Суровикин
Сергей Суровикин. Кадр из видео: function.mil.ru

Президент России Владимир Путин снял генерала Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами, сообщил экс-главред «Эха Москвы». Вслед за ним об этом сообщили источники других российских СМИ, а также Z-каналы. Официального подтверждения отставки генерала, пропавшего из публичного поля после мятежа Пригожина, по-прежнему нет.

Днем во вторник бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (в реестре «иноагентов») написал в своем телеграм-канале, что Суровикин снят с должности, которую занимал с 2017 года, но остается в распоряжении Минобороны России, то есть не уволен из армии.

Телеведущая Ксения Собчак также сообщила, что, по ее данным, Суровикина сняли с должности закрытым указом от 18 августа. РБК со ссылкой на собственные источники пишет, что Суровикин снят с должности «в связи с переходом на другую работу», а сейчас пребывает «в краткосрочном отпуске».

Среди указов президента, которые в это время были опубликованы на официальном портале правовой информации, действительно один пропущен – 17 августа был опубликовал указ № 622 «О порядке разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации», а 18 августа — № 624 «О присвоении 14 истребительному авиационному полку почетного наименования».

О снятии Суровикина с должности пишут и Z-каналы, в том числе близкий к Генштабу «Рыбарь». Его авторы отмечают, что отстранение генерала «уже как пару дней далеко не новость для осведомленных лиц».

Канал также утверждает, что Суровикина сначала содержали в СИЗО «Лефортово» на допросах, а затем – «на более комфортных условиях», при которых он мог общаться по телефону с супругой.

Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа. Тогда генерал записал видеообращение к бойцам ЧВК, в котором, сидя с оружием в руках, призвал их вернуться в места дислокации.

После исчезновения Суровикина из публичного поля в Z-каналах, а затем и в СМИ начала появляться информация о том, что генерал мог быть арестован.

Газета The Wall Street Journal писала, что вместе с Суровикиным для допроса задержали 13 старших офицеров. Один из источников издания утверждал, что Суровикин знал о планах Пригожина, но в мятеже не участвовал.

Financial Times называла Суровикина связующим звеном между Пригожиным и Минобороны, который тесно сотрудничал с военным контингентом «Вагнера», воевавшим в Украине. Что касается самого Пригожина, то он, яростно критикуя армию, к Суровикину относился хорошо.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пропажу генерала комментировать отказывался, ссылаясь на Минобороны, а в военном ведомстве на эту тему никаких заявлений не делали.

В конце июня в ОНК Москвы заявляли, что генерала нет ни в «Лефортово», ни в других СИЗО города, а в середине июля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что генерал «пока недоступен», потому что «отдыхает».

Суровикин возглавил командование Воздушно-космическими силами РФ осенью 2017 года. С октября 2022 по январь 2023 года он был командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине, а затем стал заместителем командующего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033563-smi-pishut-o-snyatii-surovikina-s-dolzhnosti-komanduyuschego-vks-rf-chto-izvestno/

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