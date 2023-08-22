Япония, США и Канада начали первые морские учения вблизи Курильских островов

Военный корабль и подводная лодка. Иллюстративное фото: pxhere.com

Военно-морские силы Японии впервые проводят учения у берегов Курильских островов совместно с ВМС США и Канады. Как пишет японская пресса, цель учений – продемонстрировать России единство Японии с союзниками перед лицом потенциальной российской угрозы.

Учения под названием Noble CHINOOK начались вчера и продлятся до 28 августа в водах от восточного побережья Курильских островов до южной части крупнейшего острова Хонсю.

В них принимают участия пять боевых кораблей военно-морских сил Японии, включая флагман японского флота – эсминец класса "Хюга".

США прислали эсминец Benfold типа "Арли Берк", Канада – фрегаты Ottawa и Vancouver типа "Галифакс", а также судно снабжения MV Asterix.

По словам источников в штабе учений, союзники сосредоточены на таких учебных задачах, как поиск и уничтожение надводных целей и посадка вертолетов на корабли друг друга.

В пресс-релизе японского флота – Морских сил самообороны Японии – говорится, что укрепление сотрудничества между Японией, Канадой и США – важное условие для свободного и открытого Тихоокеанского региона.

Российские суда и корабли неоднократно подходили вплотную к побережью острова Хоккайдо – самого северного из крупных японских островов. Последний такой инцидент произошел в июле.

Тогда пять кораблей ВМФ России и пять кораблей ВМС Китая прошли мимо Хоккайдо через пролив Лаперуза в Охотском море в рамках отработки совместного патрулирования в Тихом океане.

Министерство обороны Японии восприняло это как демонстрацию силы и заявило, что тщательно отслеживает любую активность вблизи японских вод.

Реакции России на учения вблизи Курил пока нет.

Япония официально претендует на четыре южных острова Курильского архипелага, перешедших под контроль СССР в конце Второй мировой войны. Этот территориальный спор приводит к тому, что мирного договора между Японией и Россией до сих пор нет.

Российская агрессия против Украины привела к еще большему обострению ее отношений с Японией, которая присоединилась ко всем антироссийским санкциям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033546-yaponiya-ssha-i-kanada-nachali-pervye-morskie-ucheniya-vblizi-kurilskih-ostrovov/