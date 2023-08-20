Президентские выборы начались в Эквадоре

Флаг Эквадора. Фото: John Elk III/Getty Images

В Эквадоре начались президентские выборы - стартовало голосование на избирательных участках. На пост главы государства претендуют восемь человек.

Шансы на победу или проход во второй тур, по предвыборным оценкам, имеют пять претендентов, пишет РИА Новости.

Больше всего голосов, согласно последним опросам, может набрать Луиса Гонсалес- кандидат от левой партии "Гражданская революция ".

На серьезную поддержку избирателей могут рассчитывать также бывший вице-президент Отто Сонненольснер от правой коалиции "Давайте действовать".

Яку Перес, представляющий коренные народы, Кристиан Сурита, заменивший недавно убитого кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо, и Ян Топич, воевавший, как он сам утверждает, в Сирии, Африке и на Украине, тоже имею т шансы попасть во творой тур, считают аналитики.

Отмечается, что выборы проходят в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников.

Отметим недавно в Эквадоре после предвыборного митинга был застрелен кандидат в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио. Ранения тогда получили еще девять человек.

Генеральная прокуратура Эквадора сообщала, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсио скончался от огнестрельных ранений. По делу были задержаны шесть человек.

Спустя несколько дней лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033205-prezidentskie-vybory-nachalis-v-ekvadore/