В Кыргызстане внесли изменения в закон о мобилизации

Военнослужащие. Иллюстративное фото: Jake Warga / Getty Images

В Кыргызстане внесли изменения в ряд законодательных актов в сфере обороны. Соответствующий закон подписал президент страны, сообщается в официальном Facebook-профиле Администрации Садыра Жапарова.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере обороны". В Администрации напомнили, что закон ранее принял Жогорку Кенеш (парламент страны).

"Принятым законом внесены изменения в закон КР "О мобилизационной подготовке и мобилизации в КР", в соответствии с которым положение о мобилизационных органах утверждается президентом Кыргызстана", – говорится в сообщении.

Были внесены изменения в закон "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" в части, предусматривающей увеличение предельного возраста пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе, а также прохождение сборов мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса военнообязанными в возрасте до 30 лет (принятыми на учет запаса первой категории и имеющих высшее образование), по окончании которых военнообязанным присваивается первое воинское звание офицерского состава по запасу "младший лейтенант", а также дополняется нормой, предусматривающей призыв на альтернативную службу лиц, имеющих степень ограничения по состоянию здоровья.

Кроме того, внесены изменения в закон "Об обороне и ВС КР". Они коснулись части исключения нормы, предусматривающей участие Вооруженных сил в мероприятиях по предупреждению и преодолению кризисных ситуаций в случае, когда силы и средства правоохранительных органов недостаточны для их разрешения.

Согласно документу на официальном сайте Минюста Кыргызстана, мобилизация – комплекс мероприятий по переводу ВС и других воинских (специальных) формирований КР на организацию и состав военного времени, а экономики Кыргызской Республики, госорганов, органов местного самоуправления, юрлиц независимо от форм собственности, территории Кыргызской Республики – на работу по условиям военного времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031826-v-kyrgyzstane-vnesli-izmeneniya-v-zakon-o-mobilizatsii/