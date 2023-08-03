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Премьер-министр Канады Трюдо разводится с женой после 18 лет брака

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Джастин Трюдо и София Грегуар
Джастин Трюдо и София Грегуар. Фото: Christinne Muschi / Bloomberg / Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о разводе со своей женой Софи Грегуар после 18 лет совместной жизни. Соответствующее сообщение появилось на его Instagram-странице.

"Софи и я хотели бы поделиться, что после многих содержательных и трудных разговоров мы приняли решение расстаться. Как и всегда, мы остаемся дружной семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и к тому, что мы уже построили и продолжим строить", - написал премьер-министр Канады.

Он также попросил всех отнестись с пониманием и уважением к их частной жизни ради благополучия их детей.

Как сообщает ТАСС, Джастин Трюдо и бывшая фотомодель и телеведущая София Грегуар поженились в 2005 году.

У пары трое детей: сыновья Ксавьер Джеймс 2007 года рождения, Адриан 2014 года рождения и дочь Элла-Грэйс Маргарет, родившаяся в 2009 году.

Сам Трюдо занимает пост премьер-министра Канады с 2015 года. Он вступил в должность в 43 года, став одним из самых молодых премьер-министров в истории Канады.

Как подсчитали канадские СМИ, к 2019 году Трюдо выполнил 92% своих предвыборных обещаний, однако в 2020 году достижения его правительства перечеркнула пандемия COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031078-premer-ministr-kanady-tryudo-reshil-razvestis-s-zhenoy-posle-18-let-braka/

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