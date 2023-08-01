Си Цзиньпин неожиданно сменил командование ядерных сил Китая

Флаг Китая. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Китае сменились два высших офицера, командующих ядерными силами страны.

Генерал Ли Ючао, возглавлявший Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и его заместитель Лю Гуанбинь несколько месяцев не появлялись на публике.

На их места назначены Ван Хоубин, до того занимавший пост заместителя начальника ВМС, и член центрального комитета партии Сюй Сишэн.

В начале лета столь же необъяснимо из поля зрения исчез министр иностранных дел страны Цинь Ган. Он не появлялся на публике в течение месяца. Спустя несколько недель было объявлено о том, что на его место назначен его предшественник Ван И. Причины отставки Цинь Гана так и не объяснили.

Это самая крупная незапланированная перестановка в военном руководстве Китая за последнее десятилетие. Аналитики высказывают предположения о начавшейся в рядах армии "чистке".

"Эта чистка имеет большое значение... поскольку Китай проводит одно из самых глубоких изменений в ядерной стратегии за последние десятилетия", – сказал Лайл Моррис, научный сотрудник по вопросам внешней политики и национальной безопасности Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке. – "Си Цзиньпин беспрецедентно укрепил свой контроль над НОАК, но это не означает, что процесс завершен. Си все еще беспокоит коррупция в партийных рядах, и он дал понять, что абсолютная лояльность партии еще не достигнута".

Си также занимает пост председателя высшего военного командования Китая – Центрального военного совета.

На совещании в конце июля председатель подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на "решении серьезных проблем, с которыми сталкиваются партийные организации всех уровней, в таких аспектах, как сохранение абсолютного лидерства партии над вооруженными силами", сообщают государственные СМИ Китая.

Пекин не комментирует информацию о местонахождении Ли Ючао и Лю Гуанбиня, однако в сообщении гонконгского издания South China Morning Post, опубликованном на минувшей неделе со ссылкой на неназванные источники, говорилось, что антикоррупционная комиссия начала расследование в отношении этих генералов, а также бывшего заместителя генерала Ли – Чжан Чжэньчжуна.

Новые назначения состоялись за день до 96-й годовщины со дня основания НОАК, которая отмечается 1 августа. Объявили о них на торжественной церемонии в штаб-квартире Центрального военного совета в Пекине.

Оба были повышены в звании с генерал-лейтенанта до генерала (上将) – в Китае это высшее звание для офицеров действительной службы.

По словам Морриса, падение генерала Ли, а также недавняя замена министра иностранных дел свидетельствуют о том, что в высшем руководстве страны у Си в последнее время наметились серьезные проблемы.

В 2014 году в результате широкой чистки в рядах китайских военных были смещены и привлечены к ответственности за коррупцию бывшие заместители председателя Центрального военного совета Сюй Цайхоу и Го Босюн. Го был приговорен военным судом к пожизненному заключению, а Сюй умер до суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030865-si-tszinpin-neozhidanno-smenil-komandovanie-yadernyh-sil-kitaya/