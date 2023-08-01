Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

По просьбам трудящихся и назло Путину: Британия решила затормозить "зеленую революцию"

Опубликовано:

Риши Сунак
Риши Сунак. Фото: Yui Mok / PA Images / Getty Images

Британские власти начали тормозить «зеленую революцию» в энергетике и транспорте, пообещали выдать сотни лицензий на добычу нефти и газа и смягчили требования к выбросам в атмосферу. Правительство Риши Сунака кивает на российскую агрессию и недовольство населения, а оппозиция обвиняет его в попытке заработать очки перед выборами в ущерб борьбе с изменением климата.

Премьер-министр Риши Сунак уверяет, что Британия не отказывается от цели нейтрализовать выбросы парниковых газов к 2050 году, однако будет действовать прагматичнее.

Во-первых, чтобы не вгонять в лишние расходы население и бизнес, и без того страдающие от бесконечного кризиса. И во-вторых, потому что российский руководитель Владимир Путин развязал газовую войну против Европы и настоящую против Украины, чем вызвал энергетический кризис в Старом Свете.

Твит, которым Сунак в понедельник объявил о новых нефтегазовых проектах в Северном море, начинается со слова «Путин». Путин виноват в том, что счета за газ и свет выросли в разы, а рост экономики замедлился, сказал Сунак в тот же день в интервью Би-би-си.

А министр энергетической безопасности Грант Шепс добавил:

«После варварского вторжения Путина в Украину энергетическая безопасность для нас важнее, чем когда бы то ни было. Мы укрепим ее собственными силами благодаря проектам в Северном море, чтобы тираны вроде Путина больше никогда не могли шантажировать нас и превращать поставки энергоресурсов в оружие».

Бизнес или политика?

Сунак говорит, что без ископаемого топлива «зеленая революция» невозможна, поскольку возобновляемые источники не способны полностью покрыть потребности экономики и населения в электроэнергии в часы пиковых нагрузок.

«Даже когда мы нейтрализуем выбросы к 2050 году, четверть наших энергетических потребностей будет обеспечиваться за счет нефти и газа, — сказал премьер-министр Британии. — Но некоторые хотят, чтобы мы покупали их у враждебных государств, а не добывали у себя дома».

Под «некоторыми» Сунак имеет в виду оппозицию.

В опросах общественного мнения Лейбористская партия решительно опережает правящих консерваторов . Тори проигрывают довыборы в парламент в одном округе за другим, и социологи прочат им разгром на всеобщих выборах в следующем году.

Чтобы исправить ситуацию, Сунак взял на себя обязательства сбить инфляцию, оживить экономику, остановить наплыв нелегальных мигрантов в лодках через Ла-Манш и преодолеть кризис в здравоохранении.

На всех четырех фронтах успехов пока нет. Зато неожиданно сыграла совсем другая ставка.

Тори выиграли довыборы в округе Бориса Джонсона, сложившего депутатские полномочия в преддверии решения дисциплинарной комиссии, которое грозило ему изгнанием из парламента за то, что он вводил его в заблуждение будучи премьер-министром.

Победу с крохотным перевесом кандидату-консерватору обеспечили избиратели, недовольные решением лондонского мэра-лейбориста Садика Хана расширить зону сверхнизких выбросов в столице. Из-за нее владельцам старых, в основном дизельных, машин и фургонов придется либо потратиться на покупку новых экологичных или электрических, либо платить по 12,50 фунта в день за право ездить там, где до сих пор можно было бесплатно.

Воодушевленный этой победой, Сунак принялся корректировать климатическую политику.

Он пообещал защищать автомобилистов, сфотографировался в старом «Ровере» Маргарет Тэтчер, выступил за «прагматичный подход» к снижению выбросов, а в понедельник объявил о поддержке нефтегазодобычи в Северном море.

Когда Британия станет нефтегазовой державой?

Лицензии — лишь начало. Они не гарантируют добычу нефти и газа. А если до нее и дойдет, то нескоро.

В среднем от момента выдачи лицензии до принятия решения о промышленной разработке месторождения в Британии уходит 25 лет, а собственно добыча начинается еще примерно через три года.

А пока зависимость Британии от импорта ископаемого топлива будет увеличиваться по мере истощения действующих газовых месторождений в Северном море.

Газ ей нужен в основном для отопления жилого сектора и выработки электроэнергии. В общем объеме генерации в прошлом году на газ приходилось почти 40%. Ветряки обеспечивали 25%, атомные станции — 15%, солнечные батареи — менее 5%.

В прошлом году импорт покрывал 37% потребностей Великобритании в энергии. А еще в конце 1990-х страна была экспортером.

Ловушки или уловки?

Одновременно с лицензиями на добычу нефти и газа правительство выдало разрешение на строительство хранилищ углекислого газа на шельфе Северного моря у берегов Шотландии.

Улавливание СО2 в процессе сжигания природного газа, например, на электростанции, и его захоронение под землей позволяет нейтрализовать выбросы.

Противники этой технологии утверждают, что она вредит борьбе с изменением климата, поскольку дает нефтегазовым компаниям и чиновникам аргумент для оправдания новых проектов добычи углеводородов, чем отвлекает ресурсы от инвестиций в возобновляемую энергетику и откладывает момент полного отказа от сжигания ископаемого топлива.

Сунак полетел в понедельник в Шотландию анонсировать углеродные ловушки. Его раскритиковали и за ловушки, и за час полета на бизнес-джете.

«Меня не покидает ощущение, что это — просто дымовая завеса, — сказал представитель оппозиционной Лейбористской партии Дэниел Джонсон. — Как можно увеличивать добычу нефти и газа и при этом рассчитывать, что мы достигнем целей сокращения выбросов?»

«Сунак просто апеллирует к правому крылу своей партии, которое не верит в изменение климата», — сказал он.

Власти, со своей стороны, рассчитывают не только на политические, но и на экономические дивиденды от смягчения климатической политики.

На прошлой неделе они без особой помпы поменяли регулирование выбросов CO2, и теперь выбрасывать в небо углекислый газ в Великобритании дешевле, чем в Евросоюзе, с которым она попрощалась в результате брексита.

Квоты на выбросы парниковых газов были увеличены более чем на 10%, что сократит расходы энергетиков и промышленности, сообщила газета FT, назвав это решение «очередным свидетельством того, что Консервативная партия отступает от заявленной климатической повестки».

Более того, это решение способно привести к росту потребления ископаемого топлива и зависимости от импорта энергоресурсов. А небольшая экономия бизнеса на выбросах не компенсирует вреда от потери инвестиционной привлекательности.

Попытка поддержать промышленность может возыметь обратный эффект. Если власти страны потеряют политическую волю к затратной «зеленой революции», частный сектор может предпочесть другие юрисдикции для инвестиций в новые технологии.

В результате Британия еще больше проиграет своим более крупным и богатым конкурентам из стана развитых стран — США и Евросоюзу, которые уже утвердили и финансируют программы стимулирования и господдержки зеленых технологий на сотни миллиардов долларов и евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030768-po-prosbam-trudyaschihsya-i-nazlo-putinu-britaniya-reshila-zatormozit-zelenuyu-revolyutsiyu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Атака беспилотников в «Москва-Сити». Что известно «Мы заснули за рулем». Как судебная реформа Нетаньяху стала угрозой для Израиля и есть ли выход На тающем швейцарском леднике нашли тело альпиниста, пропавшего без вести в 1986 году

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.