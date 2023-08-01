По просьбам трудящихся и назло Путину: Британия решила затормозить "зеленую революцию"

Риши Сунак. Фото: Yui Mok / PA Images / Getty Images

Британские власти начали тормозить «зеленую революцию» в энергетике и транспорте, пообещали выдать сотни лицензий на добычу нефти и газа и смягчили требования к выбросам в атмосферу. Правительство Риши Сунака кивает на российскую агрессию и недовольство населения, а оппозиция обвиняет его в попытке заработать очки перед выборами в ущерб борьбе с изменением климата.

Премьер-министр Риши Сунак уверяет, что Британия не отказывается от цели нейтрализовать выбросы парниковых газов к 2050 году, однако будет действовать прагматичнее.

Во-первых, чтобы не вгонять в лишние расходы население и бизнес, и без того страдающие от бесконечного кризиса. И во-вторых, потому что российский руководитель Владимир Путин развязал газовую войну против Европы и настоящую против Украины, чем вызвал энергетический кризис в Старом Свете.

Твит, которым Сунак в понедельник объявил о новых нефтегазовых проектах в Северном море, . Путин виноват в том, что счета за газ и свет выросли в разы, а рост экономики замедлился, сказал Сунак в тот же день в интервью Би-би-си.

А министр энергетической безопасности Грант Шепс добавил:

«После варварского вторжения Путина в Украину энергетическая безопасность для нас важнее, чем когда бы то ни было. Мы укрепим ее собственными силами благодаря проектам в Северном море, чтобы тираны вроде Путина больше никогда не могли шантажировать нас и превращать поставки энергоресурсов в оружие».

Бизнес или политика?

Сунак говорит, что без ископаемого топлива «зеленая революция» невозможна, поскольку возобновляемые источники не способны полностью покрыть потребности экономики и населения в электроэнергии в часы пиковых нагрузок.

«Даже когда мы нейтрализуем выбросы к 2050 году, четверть наших энергетических потребностей будет обеспечиваться за счет нефти и газа, — сказал премьер-министр Британии. — Но некоторые хотят, чтобы мы покупали их у враждебных государств, а не добывали у себя дома».

Под «некоторыми» .

В опросах общественного мнения Лейбористская партия решительно опережает правящих консерваторов . Тори проигрывают довыборы в парламент в одном округе за другим, и социологи прочат им разгром на всеобщих выборах в следующем году.

Чтобы исправить ситуацию, Сунак взял на себя обязательства сбить инфляцию, оживить экономику, остановить наплыв нелегальных мигрантов в лодках через Ла-Манш и преодолеть кризис в здравоохранении.

На всех четырех фронтах успехов пока нет. Зато неожиданно сыграла совсем другая ставка.

Тори выиграли довыборы в округе Бориса Джонсона, сложившего депутатские полномочия в преддверии решения дисциплинарной комиссии, которое грозило ему изгнанием из парламента за то, что он вводил его в заблуждение будучи премьер-министром.

Победу с крохотным перевесом кандидату-консерватору обеспечили избиратели, недовольные решением лондонского мэра-лейбориста Садика Хана расширить зону сверхнизких выбросов в столице. Из-за нее владельцам старых, в основном дизельных, машин и фургонов придется либо потратиться на покупку новых экологичных или электрических, либо платить по 12,50 фунта в день за право ездить там, где до сих пор можно было бесплатно.

Воодушевленный этой победой, Сунак принялся корректировать климатическую политику.

Он пообещал защищать автомобилистов, сфотографировался в старом «Ровере» Маргарет Тэтчер, выступил за «прагматичный подход» к снижению выбросов, а в понедельник объявил о поддержке нефтегазодобычи в Северном море.

Когда Британия станет нефтегазовой державой?

Лицензии — лишь начало. Они не гарантируют добычу нефти и газа. А если до нее и дойдет, то нескоро.

В среднем от момента выдачи лицензии до принятия решения о промышленной разработке месторождения в Британии уходит 25 лет, а собственно добыча начинается еще примерно через три года.

А пока зависимость Британии от импорта ископаемого топлива будет увеличиваться по мере истощения действующих газовых месторождений в Северном море.

Газ ей нужен в основном для отопления жилого сектора и выработки электроэнергии. В общем объеме генерации в прошлом году на газ приходилось почти 40%. Ветряки обеспечивали 25%, атомные станции — 15%, солнечные батареи — менее 5%.

В прошлом году импорт покрывал 37% потребностей Великобритании в энергии. А еще в конце 1990-х страна была экспортером.

Ловушки или уловки?

Одновременно с лицензиями на добычу нефти и газа правительство выдало разрешение на строительство хранилищ углекислого газа на шельфе Северного моря у берегов Шотландии.

Улавливание СО2 в процессе сжигания природного газа, например, на электростанции, и его захоронение под землей позволяет нейтрализовать выбросы.

Противники этой технологии утверждают, что она вредит борьбе с изменением климата, поскольку дает нефтегазовым компаниям и чиновникам аргумент для оправдания новых проектов добычи углеводородов, чем отвлекает ресурсы от инвестиций в возобновляемую энергетику и откладывает момент полного отказа от сжигания ископаемого топлива.

Сунак полетел в понедельник в Шотландию анонсировать углеродные ловушки. Его раскритиковали и за ловушки, и за час полета на бизнес-джете.

«Меня не покидает ощущение, что это — просто дымовая завеса, — сказал представитель оппозиционной Лейбористской партии Дэниел Джонсон. — Как можно увеличивать добычу нефти и газа и при этом рассчитывать, что мы достигнем целей сокращения выбросов?»

«Сунак просто апеллирует к правому крылу своей партии, которое не верит в изменение климата», — сказал он.

Власти, со своей стороны, рассчитывают не только на политические, но и на экономические дивиденды от смягчения климатической политики.

На прошлой неделе они без особой помпы поменяли регулирование выбросов CO2, и теперь выбрасывать в небо углекислый газ в Великобритании дешевле, чем в Евросоюзе, с которым она попрощалась в результате брексита.

Квоты на выбросы парниковых газов были увеличены более чем на 10%, что сократит расходы энергетиков и промышленности, сообщила газета FT, назвав это решение «очередным свидетельством того, что Консервативная партия отступает от заявленной климатической повестки».

Более того, это решение способно привести к росту потребления ископаемого топлива и зависимости от импорта энергоресурсов. А небольшая экономия бизнеса на выбросах не компенсирует вреда от потери инвестиционной привлекательности.

Попытка поддержать промышленность может возыметь обратный эффект. Если власти страны потеряют политическую волю к затратной «зеленой революции», частный сектор может предпочесть другие юрисдикции для инвестиций в новые технологии.

В результате Британия еще больше проиграет своим более крупным и богатым конкурентам из стана развитых стран — США и Евросоюзу, которые уже утвердили и финансируют программы стимулирования и господдержки зеленых технологий на сотни миллиардов долларов и евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030768-po-prosbam-trudyaschihsya-i-nazlo-putinu-britaniya-reshila-zatormozit-zelenuyu-revolyutsiyu/