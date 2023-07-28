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Переворот в Нигере: у сторонников путчистов замечены российские флаги

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Митинг в Нигере
Митинг в Нигере. Фото: Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images

Сторонники путча в Нигере устроили митинг у здания парламента страны. У некоторых из них были российские флаги. Часть митингующих позже напала на штаб-квартиру партии свергнутого президента Мохамеда Базума и подожгла ее.

Официально Россия, наряду с другими странами, выступила за освобождение свергнутого президента Базума, которого удерживают путчисты.

На данный момент неясно, кто руководит западноафриканской страной. Командующий армией выступил в поддержку путчистов, по его словам, ради сохранения единства вооруженных сил.

Сама хунта не объявляла, кто ее возглавляет.

Митинг в Нигере
Митинг в Нигере. Фото: AFP via Getty Images

По государственному телевидению повторялось ночное заявление о свержении президента, перемежавшееся с патриотической музыкой и стихами из Корана. Программу новостей, обычно выходящую в эфир в обеденное время, в этот раз не показали.

Однако в столице Нигера Ниамее магазины и рынки открылись в обычное время, а после утренних ливней на улицы вышли и сторонники путчистов.

Сотни из них собрались у здания Национальной ассамблеи. Некоторые размахивали флагами, другие держали плакаты «Долой Францию!» и «Иностранные базы вон!».

Митинг в Нигере
Митинг в Нигере. Фото: Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images

Нигер - один из ключевых партнеров Запада в регионе

Нигер до 1960 года был колонией Франции, которая до сих пор сохраняет там значительное влияние и военные базы.

Эта страна, богатая урановой рудой, — один из главных партнеров Запада в Сахеле (регионе, примыкающем к пустыне Сахара с юга), здесь базируются не только французские, но и американские войска, помогающие местным властям бороться с вооруженными исламистскими движениями.

Значение Нигера для этой кампании возросло еще больше после переворотов в соседних Мали и Буркина-Фасо. Эти перевороты также сопровождались выражениями симпатии к России; Мали стала одной из главных баз ЧВК «Вагнер» в Африке и заняла пророссийскую позицию по многим вопросам.

«Мы считаем, что переворот — это антиконституционная затея, и мы в принципиальном плане всегда в таких случаях занимаем очень четкую позицию», — заявил в четверг министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Свергнутый демократически избранный президент Нигера Базум поддерживал контакты к президентом Украины и присоединился к «Крымской платформе».

В четверг утром французский военно-транспортный самолет приземлился на французской военной базе в Нигере, невзирая на объявленное новой хунтой закрытие границ. Хунта выразила протест Франции.

Украина потеряла союзника?

Георгий Эрман, Украинская служба Би-би-си:

Пока только четыре государства Африки подключились к Крымской платформе, целью которой является возврат Крыма под контроль украинской власти. Нигер во главе с президентом Мохамедом Базумом был одной из этих стран.

Он также поддерживал территориальную целостность Украины в ООН.

До полномасштабной войны Украина и Нигер не имели каких-либо развитых политических отношений или активной торговли.

Но после телефонного разговора Владимира Зеленского с Мохамедом Базумом в августе 2022 года — первого в истории двух государств — Нигер принял решение поддержать Крымскую платформу.

Пока неясно, как будет развиваться внешняя политика Нигера в условиях правления военной хунты, но вероятно, что Украина потеряла одного из друзей в Африке.

Дело в том, что все страны Западной Африки, в которых с 2020 года к власти пришли военные хунты — Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, — или воздерживаются, или не принимают участие в голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН по резолюциям в поддержку территориальной целостности Украины.

Более того, Мали, где размещены наемники ЧВК «Вагнер» и которая получает военную помощь от России, в феврале 2023 года была одной из двух африканских стран (вместе с Эритреей), которая проголосовала против резолюции в поддержку целостности Украины в ООН.

МИД Украины уже осудил государственный переворот в Нигере.

Точно так же, как США и ЕС, которые рассматривали Нигер как ключевого партнера в обеспечении безопасности в регионе Сахель, подвергающемся нападениям джихадистов и вооруженных банд.

Только несколько недель назад страну посещал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который обещал Нигеру, выполняющему, по его словам, стабилизирующую роль в регионе, сотни миллионов евро на поддержание безопасности и приобретение летального оружия, в том числе боеприпасов для вертолетов.

Теперь это обещание могут взять назад, поскольку ЕС не поддерживает нелегитимные правительства.

И в таком случае хунта Нигера может обратиться за помощью к России и ЧВК «Вагнер», которая уже присутствует в трех странах Сахеля, где происходят конфликты: Мали, Буркина-Фасо и Судане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030381-perevorot-v-nigere-u-storonnikov-putchistov-zamecheny-rossiyskie-flagi/

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