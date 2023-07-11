Саммит НАТО: чего страны альянса ждут друг от друга

Саммит НАТО. Фото: Paulius Peleckis/Getty Images

Главный вопрос начавшегося сегодня в Вильнюсе саммита НАТО — это, конечно, отношения альянса с Украиной, но у стран НАТО есть и вопросы друг к другу, которые касаются как поддержки Украины, так и общего состояния военного блока.

Байден и проблема выборов

У президента США Джо Байдена есть, однако, и параллельная задача: ему нужно доказать союзникам, что, несмотря на грядущие через год и четыре месяца выборы, Америка не прекратит помогать Украине.

Как напоминает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, потенциальные кандидаты-республиканцы, с одним из которых придется биться демократу Байдену, по-разному относятся к украинскому вопросу.

Дональд Трамп, который пока остается фаворитом в будущей борьбе за выдвижение от Республиканской партии, высказывается двусмысленно и непонятно, заявляя, что остановил бы войну в 24 часа, но не объясняя, как.

Другие республиканцы — в частности, бывший вице-президент Майк Пенс и бывший посол США в ООН Ники Хейли, полностью поддерживают Украину.

Джо Байден. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Как пишет корреспондент Би-би-си, сотрудники администрации Байдена в частных беседах признают, что предвыборная кампания неизбежно усложнит процесс оказания военной помощи Украине, по крайней мере временно.

"Задача Байдена — признать это, но при этом заверить других демократически избранных лидеров, что США будут их надежным партнером, пока он остается на своем посту — останется ли он на нем еще 18 месяцев или же еще четыре года", — заключает корреспондент Би-би-си по Северной Америке.

Британия - о военных ассигнованиях

Великобритания — одна из самых активных союзниц Украины в НАТО, и позиция премьер-министра Сунака относительно приема Украины ближе к позиции самого Киева и стран восточного фланга, нежели позиция некоторых других «старых» стран альянса.

По пути в Вильнюс Сунак сказал журналистам, что место Украины — в НАТО, и участники саммита должны добиться какого-то «наглядного прогресса» в этом вопросе.

Помимо этого, Сунак в Вильнюсе собирается снова призвать союзников выполнить собственное обязательство и начать, наконец, тратить минимум 2% их ВВП на военные нужды.

В 2014 году, после захвата Россией Крыма, страны НАТО на саммите в Уэльсе пообещали друг другу, что нарастят военные расходы до 2% ВВП и выше в течение десяти лет. То есть, срок истекает через год.

Сейчас этот норматив выполняют всего девять из 31 страны НАТО. Еще 11 планируют добраться до него к следующему году. Но Риши Сунак, как сообщила его пресс-служба, хотел бы добиться на саммите того, чтобы все члены альянса предъявили конкретный план увеличения военных расходов до нужного объема.

Сунак собирается призвать союзников учесть уроки российского вторжения и повысить эффективность и мобильность своих вооруженных сил.

Кроме того, Сунак официально объявит на саммите о планах резкого увеличения производства снарядов по контракту правительства с компанией BAE systems на 200 млн фунтов (около 260 млн долларов США).

Убедить Путина

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, общая, стратегическая задача этого саммита — показать Путину, что НАТО твердо намерен оказывать Украине военную помощь в долгосрочной перспективе.

По сведениям Ландейла, западные политики рассчитывают таким образом показать Путину, что если он надеется дождаться момента, когда Запад устанет помогать Украине, то эти его надежды напрасны.

«В этом отношении некоторые считают, что в деле принуждения Путина к смене стратегии этот саммит потенциально так же важен, как и успехи на поле боя», — сообщает корреспондент Би-би-си на саммите НАТО в Вильнюсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028262-sammit-nato-chego-strany-alyansa-zhdut-drug-ot-druga/