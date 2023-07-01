Бориса Гребенщикова и еще пять человек внесли в реестр "иноагентов" в России

Борис Гребенщиков. Фото: instagram.com/bgrebenshikov

Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" рок-музыканта Бориса Гебенщикова, а также бывшего главного раввина Москвы Филиппа Гольдшмидта, зампреда московского отделения "Яблока" Андрея Морева, депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, телеведущего Андрея Караулова и журналиста Алексея Горпинченко.

Кроме того, реестр "иноагентов" пополнили издания Sota.vision и "Бумага" и общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы".

В пресс-релизе минюста говорится, что Борис Гребенщиков "осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников".

В середине июня лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за "дискредитацию" армии. Поводом для административного дела стало интервью музыканта израильскому "9 каналу", в котором Гребенщиков назвал действия России в Украине фашизмом.

В интервью Гребенщиков сказал следующее: "Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм".

Российские правоохранительные органы сочли, что таким образом рок-музыкант "допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины". Представитель Гребенщикова в суде настаивал на том, что его подзащитный высказывал личное мнение.

Борис Гребенщиков большую часть времени проводит в Великобритании, куда он фактически переехал после начала войны против Украины. С момента начала военных действий в Украине в Россию музыкант не возвращался.

Гребенщиков с самого начала российского вторжения в Украину выступает против войны. Он участвовал в ряде концертов, сбор от которых пошел на помощь Украине.

В марте прошлого года музыкант объявил об отмене всех концертов группы "Аквариум" в России "до лучших времен".

В список "иноагентов" также попал бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт.

Летом прошлого года он уехал из России и покинул должность главного раввина Москвы, осудив российское вторжение в Украину. Позже Филипп (Пинхас) Гольдшмидт заявил, что российским евреям грозит опасность и призывал их покинуть Россию, "прежде, чем их сделают козлами отпущения".

Он предположил, что евреям может грозить преследование, если российские власти решат обвинить еврейский народ в политических неудачах страны. "Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину", — сказал Филипп (Пинхас) Гольдшмидт. Также, по его мнению, в России наблюдается рост антисемитских настроений.

В марте этого года Филипп (Пинхас) Гольдшмидт в колонке для Foreign Policy рассказал о попытках ФСБ в 2003 и 2005 годах завербовать его и других представителей еврейской общины.

Андрей Караулов — телеведущий, получивший наибольшую популярность как ведущий программы "Момент истины", которая выходила с 1992 по 2016 годы на нескольких российских каналах. Программа неоднократно подвергалась критике за недоказанность звучащих там выводов.

В конце прошлого года он был объявлен в розыск по уголовному делу, однако статья в карточке МВД, как обычно, указана не была. В ноябре прошлого года у Караулова в подмосковном доме проходил обыск по делу о клевете (статья 128.1 УК), которое возбудили по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова. На момент обыска, по словам телеведущего, он находился в Дубае.

Материалы, опубликованные на канале Караулова, имели признаки клеветы и нанесли вред репутации главы "Ростеха" Сергея Чемезова, утверждали в корпорации.

Андрей Морев — глава муниципального округа "Якиманка" и зампред московского отделения партии "Яблоко". В пресс-релизе Минюста говорится, что он распространял не только материалы других иноагентов, но и «недостоверную информацию» о решениях российских чиновников.

Весной этого года он запускал петицию в защиту школьницы Маши Москалевой из города Ефремов Тульской области. Она была адресована детским омбудсменам по Тульской области и России Наталии Зыковой и Марии Львовой-Беловой, а также генпрокурору РФ Игорю Краснову. За первые шесть дней обращение подписали более 81 тысячи человек.

"Это, наверное, знак качества для оппозиционера, но в целом это, наверное, сейчас даст бытовые и не только бытовые проблемы", — так прокомментировал Андрей Морев новость о включении его в реестр. Морев считает, что власти решили нанести удар по "Яблоку" из-за требования партией мира: "Это связано с позицией партии по СВО и с моей личной деятельностью".

Кто еще в реестре?

В прошлую пятницу, 23 июня, реестр "иноагентов" пополнили бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин и бывший кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов, а также депутат Мосгордумы Евгений Ступин, научного журналиста Илью Колмановского, бывшего петербургского муниципальный депутат Виталий Боварь, экс-глава пермского "Мемориала" Роберт Латыпов.

Еще в реестр "иноагентов" на прошлой неделе попали "Движение сознательных отказчиков" и его координатор, ЛГБТ-активист Александр Белик, а также комьюнити-центр "Действие".

16 июня в список "иноагентов" включили режиссера Виталия Манского, экономиста Сергея Алексашенко, политика Льва Шлосберга, а также журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову.

Кроме того, в реестр внесли информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».

До этого реестр пополнялся 2 июня — тогда в него добавили журналиста Романа Супера, политолога Дмитрия Орешкина, историка Максима Кузахметова, а также два медиа — "Ярновости" и "Проект" (до перезапуска "Проект" в июле 2021 года уже был признан нежелательной в России организацией).

В конце прошлого года, когда был опубликован новый объединенный реестр "иноагентов", в нем было 493 строки. С тех пор Минюст внес в него больше сотни физлиц и организаций — сейчас их больше 600.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027053-borisa-grebenschikova-i-esche-pyat-chelovek-vnesli-v-reestr-inoagentov-v-rossii/