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Нефть по "Дружбе" для Белграда. Сербия будет получать российскую нефть из Венгрии, несмотря на санкции

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Нефтеперерабатывающий завод в Венгрии
НПЗ в Венгрии. Фото: Janos Kummer / Getty Images

Правительства Венгрии и Сербии заключили договор о строительстве нового трубопровода, по которому российская нефть из нефтепровода «Дружба» будет доставляться на сербский рынок.

Две страны объявили о намерении осуществить этот проект еще осенью прошлого года, а в среду Белград и Будапешт подписали соглашение о строительстве нового нефтепровода. Его стоимость составит более 150 млн долларов, он должен быть завершен в срок от 12 до 24 месяцев.

«Для большей [энергетической] безопасности необходимо, чтобы, как и в газовой сфере, у нас была диверсификация источников поставок и маршрутов, — заявила сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович после подписания соглашения. — Построив новый нефтепровод в Венгрию, мы обеспечим более надежное снабжение отечественных нефтеперерабатывающих заводов и, следовательно, внутреннего рынка».

Примечательно, что если российская нефть в результате реализации проекта поступит в Сербию, она будет доставляться туда через территорию Украины.

Нефтепровод «Дружба» протяженностью около 4 тыс. километров еще с советских времен используется для поставок сырья в Европу. По нему российская нефть поступает в белорусский Мозырь, где расположен нефтеперерабатывающий завод, а затем разделяется на две ветви — северную (через Беларусь и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

Контрольный пакет акций главной сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) принадлежит российскому «Газпрому». После того, как западные страны ввели санкции против России из-за вторжения в Украину, Белград заявил, что может национализировать NIS, однако этого пока не произошло.

Санкции и убытки

До недавнего времени Россия была для Сербии важным, но не основным поставщиком нефти. Как сообщает сербская Торгово-промышленная палата, в 2021 году Белград обеспечивал за счет российской нефти только 16% своих потребностей; при этом почти половина нефти поступала из Ирака, а 23% Сербия покрывала собственными источниками.

Виктор Орбан, Александр Вучич и Ана Брнабич
Визит президента Венгрии в Сербию. Фото: Serbian Prime Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Но после того, как в декабре 2022 года ЕС запретил транспортировку российской нефти по морю, Белград потерял возможность покупать топливо из России. Ранее оно поступало в порты Хорватии по Адриатическому трубопроводу (JANAF).

В июне прошлого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за введения санкций против России его страна несет убытки в размере около 600 млн долларов в год.

Москва часто продает нефть и нефтепродукты дешевле, чем другие игроки на рынке. Цена российской нефти сейчас составляет около 60 долларов за баррель, а иракской — около 77 долларов за баррель.

Откуда и как Сербия получает нефть

Эксперт по энергетике Милош Здравкович объяснил в интервью Сербской службе Би-би-си, что решение продолжать закупки российской нефти через наземный трубопровод «Дружба» было принято для защиты не имеющих выхода к морю членов ЕС — Венгрии, Чехии, Польши и Словакии.

«Через JANAF мы получали 3,2 млн тонн сырой нефти в год, и это самый выгодный контракт на поставку этого источника энергии, который есть у Хорватии», — говорит Здравкович.

«Хорошо, что появится альтернативное направление поставок, но не следует забывать, что Сербия никогда в истории в первую очередь не полагалась на российскую нефть — Ирак был основным поставщиком нефти еще со времен социалистической Югославии», — добавляет эксперт.

Помимо Ирака, Сербия импортирует нефть из таких стран, как Казахстан и Норвегия.

Сербия покупает нефть исключительно через хорватские порты на Адриатике, куда она доставляется по трубопроводу JANAF.

Здравкович напоминает, что JANAF, введенный в эксплуатацию в 1979 году, был «главной артерией поставок нефти в социалистическую Югославию».

Сейчас этот нефтепровод обеспечивает топливом Сербию, Боснию и Герцеговину, а также некоторые страны ЕС: Хорватию, Словению, Венгрию, Словакию и Чехию.

В 2011 году российский «Газпром» хотел купить часть JANAF, но Хорватия отказалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025991-neft-po-druzhbe-dlya-belgrada-serbiya-budet-poluchat-rossiyskuyu-neft-iz-vengrii-nesmotrya-na-sanktsii/

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