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Война в Украине и не только: три приоритета визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

В воскресенье начинается первый визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. После большой размолвки между двумя странами из-за китайского воздушного шара-шпиона прошло пять месяцев.

Из-за этого шара Блинкен в феврале внезапно отменил запланированный визит. Китай утверждает, что шар предназначался для метеорологических наблюдений. Он пролетел над континентальной частью США и был сбит американским военным самолетом.

В программе визита госсекретаря – встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками в сфере внешней политики. Будет ли встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, до сих пор неизвестно. В пятницу тот встречался с основателем Microsoft Биллом Гейтсом.

У двух сверхдержав есть длинный список интересующих их тем, по нескольким у них серьезные разногласия, но есть и потенциальные области для сотрудничества.

Вот три главных темы предстоящих переговоров.

Налаживание отношений

Прежде всего, визит Блинкена нужен для того, чтобы восстановить хоть какие-то дипломатические контакты. В апреле на встрече в Вене дипломатам двух стран удалось немного растопить лед.

Но Блинкен станет самым высокопоставленным представителем администрации Байдена, посетившим Китай. А госсекретари США не ездили в КНР аж с октября 2018 года.

Сейчас самое время начинать разговаривать – это само по себе снижает риск конфликта, сказал на брифинге перед поездкой госсекретаря Курт Кэмпбелл, заместитель помощника президента США и координатор по индо-тихоокеанским делам.

"Мы не можем позволить разногласиям, которые нас разделяют, препятствовать движению вперед по глобальным проблемам, которые требуют от всех нас работать вместе", – сказал он.

Китай встречает Блинкена несколько прохладно.

В среду вечером, согласно официальному китайскому коммюнике о телефонном разговоре с госсекретарем, министр иностранных дел Китая Цинь Ган сказал Блинкену, что "очень ясно, кто виноват" в недавнем обострении отношений двух стран.

"Соединенные Штаты должны уважать обеспокоенности Китая, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить подрывать интересы суверенитета, безопасности и развития Китая во имя конкуренции", – заявил Цинь.

Американская сторона предлагает не ожидать от визита объявлений о значительных договоренностях. Кажется, единственным результатом встреч станет то, что они вообще состоялись.

Прорывов или трансформаций в отношениях двух стран ждать не стоит, прямо заявил Дэниэл Крайтенбринк, один из главных специалистов по Восточной Азии в Госдепартаменте.

Если встречи Блинкена приведут к дальнейшим контактам между представителями двух стран, этот успех можно будет развивать.

Смягчение торговых конфликтов

Отношения президента Байдена с Китаем начались бурно, отчасти потому, что он не желал отменять торговые ограничения, введенные его предшественником Дональдом Трампом. В том числе и пошлины на поставки китайских товаров стоимостью в миллиарды долларов.

В отдельных сферах Байден даже усилил нажим: так, он ограничил экспорт в Китай американских компьютерных чипов ради сохранения превосходства США в наиболее передовых электронных технологиях.

Китай ответил на это запретом на импорт чипов памяти от крупнейшего американского производителя – Micron.

Кэмпбелл признает озабоченности Китая, но говорит, что США готовы объяснять и защищать свои действия – уже предпринятые и будущие.

Если в сфере компьютерных технологий ожесточенное соперничество двух сверхдержав неизбежно, то в сфере борьбы с контрабандой наркотиков возможно поле для сотрудничества.

США хотят, чтобы Китай ограничил экспорт производимых в стране химических компонентов, из которых производится фентанил – синтетический опиоид, во много раз сильнее героина.

За последние семь лет смертность от передозировки фентанила в США выросла более чем в три раза.

"Для Соединенных Штатов это абсолютно критический и неотложный вопрос", – говорит Крайтенбринк. Правда, и тут могут возникнуть сложности.

Война и мир

После инцидента с воздушным шаром выходили публикации о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России, которая немедленно использует его для войны против Украины.

Правительственные чиновники США в последнее время не повторяли эти обвинения, устранив тем самым особенно спорный вопрос для двух государств, способный превратить конфликт России с Украиной в прокси-войну США и Китая.

Однако можно ожидать, что Блинкен повторит предупреждения, сделанные китайской стороне в Вене, о том, что если Пекин окажет Москве военную или финансовую помощь, это повлечет для него серьезные последствия.

В Тайваньском проливе и Южно-Китайском море происходят угрожающие маневры американских и китайских военных кораблей. Китай претендует на все эти воды. США настаивают, что они международные.

Блинкен и его команда говорили, что главная цель – это снизить уровень риска, связанный с этой напряженностью, и начинать нужно с возобновления контактов.

Добиться большего пока нереалистично – и к тому же Байдену станет сложнее идти на расширение сотрудничества с Китаем в условиях, когда с приближением президентских выборов 2024 года антикитайская риторика в США будет становиться жестче.

Но если двух сторонам удастся открыть каналы коммуникации, чтобы предотвратить превращение инцидента в военный конфликт, то такой исход для обеих сторон будет удовлетворительным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025261-voyna-v-ukraine-i-ne-tolko-tri-prioriteta-vizita-gossekretarya-ssha-entoni-blinkena-v-kitay/

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