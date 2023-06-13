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Трамп прибыл во Флориду, где ему предъявят новые обвинения

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в международный аэропорт Майами в преддверии заседания суда, где ему будут официально предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

На прошлой неделе американские власти обнародовали обвинительное заключение против Трампа – в нем содержатся обвинения по 37 пунктам, в том числе в даче ложных показаний и преступном сговоре.

Сам экс-президент заявляет о своей невиновности, а преследование называет политическим.

Заседание запланировано на 15:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу) и пройдет в суде Южного округа штата Флорида.

Как ожидается, до заседания Трамп будет встречаться со своими адвокатами – пока непонятно, кто из них будет представлять его интересы во Флориде.

Группа крупнейших американских СМИ, тем временем, обратилась к суду с просьбой разрешить фото- и видеосъемку в зале заседаний и в коридоре, а также предоставить аудиозапись заседания сразу после его окончания.

Как отмечает CNN, федеральные суды обычно не разрешают съемку в зале суда (там работают художники, которые делают судебные зарисовки) и не предоставляют доступ к трансляции в режиме реального времени, однако в связи с большим резонансом журналисты просят суд сделать исключение.

Вокруг здания суда усилены меры безопасности. Полиция Майами ожидает, что там могут собраться десятки тысяч сторонников Трампа, в том числе члены местной ячейки ультраправой группировки "Гордые парни", которые принимали активное участие в штурме Капитолия в январе 2021 года.

"Мы готовы. У нас есть опыт проведения больших демонстраций. Это Майами", – заявил шеф местной полиции Мэнни Моралес.

По его словам, разделять сторонников и противников Трампа, а также ставить специальные ограждения вокруг здания суда не планируется.

"Мы надеемся, что завтрашний день будет мирным. Мы призываем людей к мирному выражению своих чувств", – сказал журналистам мэр Майами Фрэнсис Суарес.

Ожидается, что заседание продлится около двух часов, после чего Трамп вернется в свой гольф-клуб в Бедминстере в штате Нью-Джерси, чтобы выступить с заявлением.

В минувшие выходные бывший президент заявил, что новые обвинения не заставят его выйти из президентской гонки.

"Я никуда не уйду. Послушайте, если бы я ушел, я бы ушел еще до начала предвыборной гонки в 2016 году", – сказал Трамп изданию Politico на борту своего самолета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024568-tramp-pribyl-vo-floridu-gde-emu-predyavyat-novye-obvineniya/

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