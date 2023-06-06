"Потом начнут приходить в шортах": замглавы МСХ Кыргызстана подверглась критике из-за внешнего вида
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Заместителя министра сельского хозяйства Айнуру Туйбаеву раскритиковали из-за внешнего вида. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Алишер Эрбаев выразил недовольство нарядом, который она выбрала.
По информации Sputnik Казахстан, этот инцидент произошел вчера, 5 июня, на заседании парламента.
Там депутатам впервые представили назначенного за несколько часов до заседания замминистра Айнуру Туйбаеву. Ранее она была первым замом министра цифрового развития.
На заседание она пришла в белых брюках и розовой блузке.
Депутат Алишер Эрбаев раскритиковал ее внешний вид, когда новый замминистра выступала с докладом.
"Я надеюсь, что вы справитесь со своими обязанностями. Но хочу обратиться к представителю президента. Эта женщина у нас - замминистра сельского хозяйства. Есть понятие дресс-кода, обратите внимание на внешний вид докладчика. Это Жогорку Кенеш. Скажите и другим, а то потом начнут приходить в шортах", - заявил он.
Согласно информации с официального сайта Жогорку Кенеша, депутат Алишер Эрбаев является членом комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. Является представителем парламентской фракции "Бутун Кыргызстан".
Ранее занимал пост начальника Главного управления ГКНБ Кыргызстана. В 2021 году избран депутатом Жогорку Кенеша.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023602-potom-nachnut-prihodit-v-shortah-zamglavy-msh-kyrgyzstana-podverglas-kritike-iz-za-vneshnego-vida/