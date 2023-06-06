"Потом начнут приходить в шортах": замглавы МСХ Кыргызстана подверглась критике из-за внешнего вида

Айнура Туйбаева. Кадр из видео: youtube.com/Жогорку Кенеш

Заместителя министра сельского хозяйства Айнуру Туйбаеву раскритиковали из-за внешнего вида. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Алишер Эрбаев выразил недовольство нарядом, который она выбрала.

По информации Sputnik Казахстан, этот инцидент произошел вчера, 5 июня, на заседании парламента.

Там депутатам впервые представили назначенного за несколько часов до заседания замминистра Айнуру Туйбаеву. Ранее она была первым замом министра цифрового развития.

На заседание она пришла в белых брюках и розовой блузке.

Депутат Алишер Эрбаев раскритиковал ее внешний вид, когда новый замминистра выступала с докладом.

"Я надеюсь, что вы справитесь со своими обязанностями. Но хочу обратиться к представителю президента. Эта женщина у нас - замминистра сельского хозяйства. Есть понятие дресс-кода, обратите внимание на внешний вид докладчика. Это Жогорку Кенеш. Скажите и другим, а то потом начнут приходить в шортах", - заявил он.

Согласно информации с официального сайта Жогорку Кенеша, депутат Алишер Эрбаев является членом комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. Является представителем парламентской фракции "Бутун Кыргызстан".

Ранее занимал пост начальника Главного управления ГКНБ Кыргызстана. В 2021 году избран депутатом Жогорку Кенеша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023602-potom-nachnut-prihodit-v-shortah-zamglavy-msh-kyrgyzstana-podverglas-kritike-iz-za-vneshnego-vida/