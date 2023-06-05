Оборудование для добычи нефти. Иллюстративное фото: pexels.com

Цены на нефть подскочили после объявления ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на миллион баррелей в сутки. В заявлении Министерства энергетики Саудовской Аравии (лидера ОПЕК+) говорится, что добыча нефти в королевстве снизится до 9 млн баррелей в сутки. В мае в сутки добывалось примерно 10 млн баррелей, передает CNBC.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и ее партнеры договорились сократить добычу нефти во второй половине года. При этом Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, будет добровольно сокращать добычу, начиная с июля. В заявлении Министерства энергетики Саудовской Аравии говорится, что добыча нефти в королевстве снизится до 9 млн баррелей в сутки. В мае в сутки добывалось примерно 10 млн баррелей.

Глобальные фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,4% до 78,00 долларов за баррель в понедельник во время ранних торгов в Азии. В то время как американские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 2,5% до 73,53 долларов за баррель. ОПЕК+ добывает примерно 40% мировой нефти, и решения о добыче могут оказывать существенное влияние на цены.

Еще в апреле производители нефти говорили о том, что добыча нефти в совокупности может быть снижена на 1,66 млн баррелей в день во второй половине года. Однако мало кто из экспертов ожидал, что Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократит добычу на 1 миллион баррелей в день. Большинство наблюдателей за рынком считали, что ОПЕК+ сохранит объем производства нефти без изменений.

"Эти события демонстрируют нам, что Саудовская Аравия готова действовать в одностороннем порядке для стабилизации цен на нефть. Во второй половине 2023 года можно ожидать глобального дефицита нефти. Это будет означать, что в 2024 году цена за баррель нефти преодолеет отметку в 100 долларов", — заявил президент аналитической компании Rapidan Energy Боб МакНалли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023348-tseny-na-neft-podskochili-posle-obyavleniya-opek-o-sokraschenii-dobychi/