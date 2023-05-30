Узбекистан снес стену на границе с Кыргызстаном (видео)

Снесли стену. Кадр из видео: youtube.com/kaktus media

Узбекистан снес стену у пункта пропуска "Бек-Абад - Ханабад" на границе с Кыргызстаном. В Сети появились кадры демонтажа этой стены. Произошедшее прокомментировали в погранслужбе КР.

Ранее в Сети появились кадры, на котором узбекская сторона сносит стену на границе Узбекистана и Кыргызстана.

Как выяснилось, ролик был снят на границе Джалал-Абадской области Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана, передает Kaktus Media.

Как сообщили корреспондентам издания в погранслужбе Кыргызстана, узбекская сторона сносит стену у пункта пропуска "Бек-Абад - Ханабад", который был законсервирован в 2010 году Узбекистаном в одностороннем порядке.

Подчеркивается, что тогда также были закрыты пункты пропуска "Кара-Суу" ("Карасу") и "Кара-Багыш" в Ошской области.

По информации издания, все эти пункты будут в скором времени открыты. Кыргызская сторона полностью готова возобновить пропуск граждан по этим пунктам.

Отметим, согласно официальному сайту президента Кыргызстана, Кыргызская Республика располагается в пределах Памиро-Алая на юго-западе и Тянь-Шаня - на северо-востоке. Граничит - с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем.

На официальном сайте посольства Узбекистана в России сказано, что протяженность границы с Кыргызстаном составляет 1099 км. Территория на севере и северо-востоке граничит с Казахстаном, на востоке и юго-востоке - с Кыргызстаном и Таджикистаном, на западе - с Туркменистаном, на юге - с Афганистаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022583-uzbekistan-snes-stenu-na-granitse-s-kyrgyzstanom/