Генпрокуроры США обвинили телеком-оператора в поддержке телефонных мошенников

Звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Генеральные прокуроры нескольких штатов США объединились против телекоммуникационной компании, которая, по их мнению, несет единоличную ответственность за то, что американцев атакуют спамеры и мошенники, передает Quartz.

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В иске прокуроров утверждается, что Avid Telecom незаконно содействовала распространению автоматических звонков с рекламой и спамом. Таким образом, компания нарушила федеральные законы о телемаркетинге и автоматических звонках. Кроме того, звонками атаковали даже тех американцев, которые внесли свои номера телефонов в списки, закрытые для рекламных рассылок.

"Американцы очень устали от того, что им каждый день звонит автоответчик и предлагает что-то купить. Более того, многие пожилые люди и другие уязвимые категории граждан поверили мошенникам и отдали им большие суммы денег.

Сегодня мы подаем в суд на Avid Telecom за содействие спамерам и мошенникам, а также за причинение вреда простым американцам", — заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Иск был подан менее чем через год после того, как генеральные прокуроры всех 50 штатов и Вашингтона, округ Колумбия, сформировали Межгосударственную целевую группу для координации судебных действий против незаконных звонков от спамеров и мошенников. Тогда генпрокурор Мичигана Дана Нессел заявляла, что жесткие меры будут приняты против всех, кто помогает спамерам и мошенникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022177-genprokurory-ssha-obvinili-telekom-operatora-v-podderzhke-telefonnyh-moshennikov/