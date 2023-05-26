Дело о штурме Капитолия: лидер группировки "Хранители присяги" приговорен к 18 годам

Стюарт Родс. Фото: Aaron C. Davis/The Washington Post via Getty Images

Лидер крайне правой американской ополченческой группировки "Хранители присяги" (Oath Keepers) Стюарт Родс приговорен к 18 годам тюремного заключения за участие в беспорядках в Капитолии.

Родс, основатель "Хранителей присяги", был осужден по обвинению в подстрекательстве к мятежу и других преступлениях.

Он не врывался в Капитолий 6 января 2021 года, но координировал свои действия с ополченцами, штурмовавшими здание.

Это самый суровый приговор, вынесенный по делу о штурме Капитолия. Прокуратура просила для Родса 25 лет.

Родс также был осужден в прошлом году за воспрепятствование официальному разбирательству и фальсификацию документов в ходе одного из самых громких судебных процессов в США.

На слушаниях в четверг лидер ополчения не проявил особых угрызений совести, заявив, что он политический заключенный, и настаивая на том, что "Хранители присяги" намеревались защищать только других протестующих.

Судья Амит Мехта отклонил эти утверждения и выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Родса, в том числе угрозой повесить бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Стюарт Родс, юрист и бывший десантник армии США, получивший образование в Йельском университете, основал организацию "Хранители присяги" в 2009 году.

Вооруженные члены антиправительственной группировки появлялись на ряде протестов и противостояний и в итоге стали убежденными сторонниками Дональда Трампа.

Что делали "Хранители присяги" 6 января?

Родс начал кампанию по отклонению результатов выборов через два дня после голосования в ноябре 2020 года, когда еще продолжался подсчет бюллетеней.

Он обратился к сторонникам: "Мы не справимся с этим без гражданской войны… Готовьте свой разум, тело, дух".

Затем Родс и другие члены группировки потратили тысячи долларов на оружие и снаряжение и спрятали их в номере отеля в Вирджинии незадолго до 6 января 2021 года.

Во время штурма Капитолия Родс оставался снаружи здания, отвечая на телефонные звонки и сообщения, в то время как другие "Хранители присяги" проникли в здание.

Адвокаты защиты утверждали, что тайник с оружием никогда не использовался, а ополчение выполняло исключительно оборонительную задачу. Они планируют обжаловать приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022107-delo-o-shturme-kapitoliya-lider-gruppirovki-hraniteli-prisyagi-prigovoren-k-18-godam/