Шутка китайского стендапера об армии КНР стоила ему карьеры и почти 2 млн долларов

Микрофон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Комик из Китая привлек внимание полиции после выступления, во время которого он произнес лозунг, похожий на тот, что часто используется для описания Народно-освободительной армии Китая, передает CNN.

Стендапер Ли Хаоши, более известный как Хаус (House), выступил со своим комедийным шоу в Пекине. Во время выступления он упомянул вскользь лозунг, используемый для описания вооруженных сил страны – Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Его выступление привлекло внимание пекинской полиции.

В результате компания Shanghai Xiaoguo Culture Media, которая представляла Ли, была оштрафована на 1,91 млн долларов. Вдобавок ее лишили 189 тыс. долларов – выручка с последних двух концертов комика.

Кроме того, выступления Ли Хаоши были отменены, в его отношении началось расследование.

Полиция Пекина заявила, что стендапер оскорбил вооруженные силы страны, его высказывания вызвали серьезные социальные последствия.

К слову, в 2021 году в Китае был принят закон о запрете любых оскорблений и клеветы в адрес военнослужащих. С тех пор много граждан были привлечены к ответственности даже за публикацию комментариев в Сети, унижающих, по мнению властей, достоинство военных.

После случившегося комик принес извинения и заявил, что подумает над своим поведением.

Что сказал Ли во время выступления?

Стендапер во время шоу рассказал, что переехал в Шанхай, где приютил двух бездомных собак.

Однажды, оба питомца гнались за белкой, их слаженная работа, по словам комика, напомнила ему одну известную реплику.

"Бороться за победу, ковать образцовое поведение", – произнес во время выступления Ли.

Данный лозунг очень похож на тот, что был впервые произнесен Си Цзиньпином в 2013 году, когда тот говорил о качествах, которые требуются от военных страны. С тех пор фраза китайского лидера в отношении НОАК используется на официальных мероприятиях и госСМИ.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Народно-освободительная армия КНР – объединенная организация сухопутных, морских и воздушных сил Китая. Является одной из крупнейших военных сил в мире. Впервые была сформирована в 1927 году и носила название "Красная армия".

После Второй мировой войны эти ВС были переименованы в Народно-освободительную армию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021131-shutka-kitayskogo-stendapera-ob-armii-knr-stoila-emu-karery-a-ego-kompanii-pochti-2-mln-dollarov/