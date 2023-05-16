Главу Верховного суда Украины задержали из-за подозрений в многомиллионной взятке

Всеволод Князев. Фото: facebook.com/supremecourt.ua

Главу Верховного суда Украины Всеволода Князева, который занимал эту должность с 2021 года, задержали по подозрению в получении взятки в размере 2,7 млн долларов (1,2 млрд тенге), передает .

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали – впоследствии", – цитирует издание Национальное антикоррупционное бюро.

Также источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что на получении взятки в 2,7 млн долларов (1,2 млрд тенге) разоблачен глава Верховного суда Украины Всеволод Князев.

По информации издания, на эту ситуацию также отреагировали в Верховном суде.

"В связи с происходящими вокруг главы ВС Князева В.С., 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание пленума Верховного суда. Время будет сообщено дополнительно", – цитирует УНИАН сообщение Верховного суда.

Информацию о задержании Князева подтвердил и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Речь идет о взятке, которая передавалась от лиц, выступающих со стороны олигарха Константина Жеваго", – пишет он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Князев занимает данную должность с 1 декабря 2021 года.

Напомним, в январе в Украине стало известно сразу о нескольких громких отставках в украинских структурах: в офисе президента, министерстве обороны, генеральной прокуратуре и среди глав регионов.

Первым президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Конкретные причины его отставки пока не называются, но в последнее время он становился фигурантом ряда коррупционных скандалов.

Второй отставкой дня стал уход с должности замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ. Он написал заявление на фоне скандала вокруг закупок питания для военных на передовой. В украинской прессе появились сообщения о том, что министерство обороны якобы закупает продовольствие для военных по значительно завышенным ценам.

Третье увольнение коснулось заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко.

Причиной скандала стали фотографии в "Инстаграме", на которых Симоненко отдыхает на курорте в испанской Марбелье.

Также отправлены в отставку главы пяти областных администраций:

Днепропетровской области - Валентин Резниченко;

Запорожской области - Александр Старух;

Киевской области - Алексей Кулеба;

Сумской области - Дмитрий Живицкий;

Херсонской области - Ярослав Янушевич.

Сообщается, что Кирилл Тимошенко неоднократно попадал в скандалы, связанные с проектом "Большое строительство".

В Запорожье, которое возглавлял Александр Старух, идет расследование по делу о хищении руководством гуманитарной помощи.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий попадал в скандалы, связанные с распределением средств на строительство, а также подписывал своему советнику разрешение на выезд за границу.

Уволенный руководитель Херсонской области Ярослав Янушевич занимал эту должность самый непродолжительный срок. В его адрес нет прямых обвинений в коррупции, но местные активисты критиковали его за недостаточно усердное восстановление жизни в Херсоне после деоккупации.

Правительство также уволило руководителя Киевской области Алексея Кулебу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020695-glavu-verhovnogo-suda-ukrainy-zaderzhali-za-vzyatku-v-27-mln-dollarov/