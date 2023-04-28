Парк Disney во Флориде. Фото: Joseph Prezioso/Anadolu Agency via Getty Images

Disney подала в суд на губернатора Флориды Рона Десантиса. Чиновнику вменяют в вину проведение целенаправленной кампании против Disney. Конфликт Disney и Десантиса, которого называют потенциальным кандидатом в президенты США на выборах 2024 года, продолжается не первый год, передает The Wall Street Journal.

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В среду новое правительство, назначенное губернатором Флориды, объявило недействительными соглашения, заключенные между штатом и Disney в феврале 2023 года. На территории Флориды находится несколько тематических парков Disney. Через несколько минут после этого объявления Disney подала иск в федеральный суд Таллахасси. В нем представители компании утверждают, что руководство штата нарушает несколько положений Конституции США.

"Данные действия явно ставят своей целью навредить бизнесу, а также нарушают Конституцию Соединенных Штатов. Губернатор и его союзники явно дали понять, что они не остановятся в своем стремлении навредить Disney", — говорится в иске.

Тарин Фенске, пресс-секретарь губернатора Десантиса, заявила, что Disney пытается добиться особых привилегий, которыми не обладают остальные предприятия, действующие на территории Флориды. Она добавила, что данный иск является очередной неудачной попыткой компании повлиять на избирателей Флориды.

Губернатор Флориды является очень популярным представителем Республиканской партии. Disney в свою очередь является одним из крупнейших работодателей на территории всей Флориды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018506-disney-podala-v-sud-na-gubernatora-floridy/