Северное сияние наблюдали жители России, Украины и Беларуси (фото, видео)

Северное сияние. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ночь на понедельник, 24 апреля, жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, а также ряда городов Украины и Беларуси могли наблюдать в небе северное сияние.

Видеоролики и фотографии, на которых запечатлено северное сияние, публикуют Telegram-каналы. На видео можно услышать восторженные и удивленные возгласы жителей, ставших очевидцами необычного явления.

Как пишет Life.ru, ссылаясь на слова специалистов, северное сияние появилось из-за большого выброса на Землю солнечной массы.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга наблюдать красоту этого явления могут жители Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также других городов, расположенных до 53-го градуса северной широты.

Telegram-канал ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики, также сообщает, что сейчас на Земле идет магнитная буря.

"Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, поднялась до уровня G4 – очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 – экстремально сильно, а G1 – слабо.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации", – говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Помимо России, северное сияние могли наблюдать также жители Украины и Беларуси.

Как пишет украинское издание Korrespondent.net, крайне редкое для Украины северное сияние вечером в воскресенье, 23 апреля, наблюдали в Киевской области, а также на севере страны.

Издание поясняет, что обычно северное сияние наблюдается в северных странах, однако из-за очень мощного геомагнитного шторма в этот раз стало видимым и в Украине.

Фотографиями с северным сиянием делятся также белорусские Telegram-каналы.

Telegram-канал проекта "МотолькоПомоги" сообщает, что необычное явление могли наблюдать жители Минска, Витебска, Жодино, Орша, Слуцка, Солигорска и других городов Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017924-severnoe-siyanie-nablyudali-zhiteli-rossii-ukrainy-i-belarusi-foto-video/