Доминик Рааб покинул правительство Британии из-за обвинений в буллинге

Доминик Рааб. Фото: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

Вице-премьер британского правительства и министр юстиции Доминик Рааб ушел в отставку из-за обвинений в буллинге. Хотя он по-прежнему с ними не согласен.

Рааб подал в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра юстиции, после того как независимое расследование сочло правомерными два утверждения госслужащих, обвинявших его в буллинге.

Обвинения расследовал известный адвокат Адам Толли. Всего поступило восемь жалоб, затрагивающих по меньшей мере 24 человека. В докладе, опубликованном правительством, говорится, что на рабочих совещаниях Рааб держался агрессивно.

Позже канцелярия премьер-министра Риши Сунака сообщила, что новым министром юстиции назначен Алекс Чок, до этого занимавший пост замминистра обороны по оборонным закупкам. На пост вице-премьера назначен Оливер Дауден. До сих пор он возглавлял консервативную фракцию в Палате общин (у этой должности есть особое древнее название: канцлер герцогства Ланкастерского) и сохранит за собой этот пост.

"Министры должны иметь возможность критически реагировать"

Как часто делается в подобных случаях, свое письмо премьеру Риши Сунаку об отставке Рааб в твиттере. Он обратил внимание как раз на то, что из всех обвинений в его адрес Толли счел правомерными всего два.

Министр посчитал себя обязанным подать в отставку, но заметил: "Я также считаю, что два негативных вывода [расследования] ущербны и создают опасный прецедент для надлежащей деятельности правительства".

"Министры должны иметь возможность критически реагировать на работу кадровых чиновников", - написал Рааб.

По мнению политика, в будущем недовольные чиновники смогут избавляться от неугодных им министров путем мало чем подкрепленных жалоб на буллинг.

Министры в Великобритании и многих других демократических странах - это политические назначенцы, призванные руководить деятельностью ведомств исходя из приоритетов своей партии.

В самих ведомствах работают профессиональные госслужащие, обладающие специальными знаниями в своей области и в значительной степени защищенные от увольнения, особенно по политическим мотивам.

Определенное напряжение в отношениях между кадровыми чиновниками и политиками довольно типично.

В докладе Толли обсуждается поведение Рааба на совещаниях со служащими Министерства юстиции и, кстати, затрагивается вопрос допустимых рамок критики. Там говорится, что министр "вел себя в манере пугающей, в том смысле что он заходил дальше, чем необходимо или уместно при даче критических отзывов, и при этом еще оскорбительной, в том смысле что критические замечания о качестве проделанной работы были неконструктивны (безотносительно к обоснованности этой критики)".

В частности, Рааб жаловался, что чиновники не могут дать ему "элементарную информацию" и называл их работу "совершенно бесполезной".

Некоторые из госслужащих анонимно прокомментировали доклад корреспондентке Би-би-си Симе Котече. Один из них, в прошлом работавший с Раабом, сказал, что результаты расследования принесли ему "облегчение - просто огромное облегчение".

Еще один функционер заметил, что даже заявление Рааба об увольнении вполне красноречиво свидетельствует о его стиле руководства.

"Наверное, примечательно, что из его письма следует, что существует градация буллинга, и до определенного порога он приемлем. К этому нечего добавить", - сказал чиновник.

Кто такой Доминик Рааб

Рааб занимал целую серию постов в консервативных правительствах последних лет, в том числе министра по делам брексита в 2018 году при Терезе Мэй и министра иностранных дел при Борисе Джонсоне.

На этом посту летом 2021 года его критиковали за то, что он не прервал отпуск во время хаотичной эвакуации из Кабула.

На более ранних этапах своей политической карьеры в 2012 году Рааб лоббировал принятие британского Акта Магнитского о санкциях для российских чиновников, нарушающих права человека.

Рааб стал уже третьим министром из правительства Сунака, вынужденным уйти в отставку из-за разного рода скандалов.

Став премьером в конце октября прошлого года, Сунак обещал, что его правительство будут отличать "добросовестность и профессионализм".

В окружении премьера настаивают, что сам Сунак не просил Рааба подать в отставку, сообщает корреспондент Би-би-си Ник Эрдли со ссылкой на свои источники.

Сам премьер-министр в ответном заявлении отметил, что принял отставку своего заместителя "с большим сожалением".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017799-dominik-raab-pokinul-pravitelstvo-britanii-iz-za-obvineniy-v-bullinge/