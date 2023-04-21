ООН: Индия обгонит Китай по численности населения в 2023 году

Люди на улицах Нью-Дели, Индия. Фото: ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

ООН заявила, что в этом году Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной мира. Вероятнее всего, это произойдет в середине 2023 года. Данные ООН знаменуют исторический сдвиг для двух давних соперников, передает Financial Times.

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Согласно всемирной панели мониторинга населения Фонда народонаселения ООН, к середине 2023 года численность населения Индии превысит 1,428 млрд человек, что немногим больше 1,425 млрд, проживающих в Китае, где коэффициент рождаемости к тому же сильно падает. Рост населения является политически острой темой в Китае и Индии. Правительства обеих стран достаточно сдержанно отреагировали на новые данные, объявленные ООН.

"Я хочу сказать, что демографический дивиденд (потенциал экономического роста) зависит не столько от численности населения, сколько от качества. Наш демографический дивиденд не снизился, он продолжает расти. И у него есть импульс для еще более высокого роста", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Представитель иностранных дел Индии никак не прокомментировал новые данные, озвученные ООН.

Точная дата, когда Индия будет признана самой густонаселенной страной мира, пока неизвестна. Однако Индия уже находится на пути к тому, чтобы обогнать Китай в данном показателе. Также, согласно данным Пекина, население Китая сократилось в 2022 году впервые за последние 60 лет. Смертность в стране превысила рождаемость. Общая численность населения составила 1,41 млрд человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017544-oon-indiya-obgonit-kitay-po-chislennosti-naseleniya-v-2023-godu/