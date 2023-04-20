Мигеля Диас-Канеля переизбрали президентом Кубы

Мигель Диас-Канель. Фото: Getty Images / Getty Images

Действующего президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля избрали на второй пятилетний срок. В пользу его переизбрания проголосовала Национальная Ассамблея страны, передает CNN.

Национальная Ассамблея Кубы, состоящая из 470 человек, включая генерала армии страны и экс-президента Рауля Кастро, переизбрала Диаса-Канеля на второй президентский срок. Его переизбрание, как сообщается, было ожидаемым.

Мигель Диас-Канель сменил Кастро на посту президента Кубы в 2018 году, а на должности первого секретаря Кубинской коммунистической партии – в 2021 году. Он – первый кубинец в истории страны, родившийся после революции 1959 года и не носящий фамилию Кастро, что удостоился занять два этих поста.

По информации телеканала, даже если Рауль Кастро давно не является президентом островного государства, он все равно имеет большое влияние на политику страны.

Авторы статьи отмечают, что экономика Кубы сейчас не в лучшем состоянии.

Дело в том, что администрация президента США Барака Обамы практиковала политику сближения с островом, но с приходом Дональда Трампа на пост лидера Штатов все кардинально изменилось. Издание отмечает, что 45-й президент США ввел в отношении Кубы самые жесткие экономические санкции за последние десятилетия. Это ухудшило дела коммунистической страны. Вскоре после этого дела усугубила пандемия.

В июле 2021 года тысячи кубинцев вышли на массовые протесты, но сотни из них были задержаны и преданы суду. Тогда Мигель Диас-Канель, выступив с обращением по этой ситуации, заявил, что отдал сторонникам приказ к бою.

К слову, по кубинскому закону, президенты страны должны заступать на пост, не достигнув 60-ти лет, а также могут занимать эту должность лишь два раза.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Мигель Диас-Канель, полное имя которого Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, родился 20 апреля 1960 года в провинции Вилья-Клара, Куба.

С 1982 по 1985 год Диас-Канель служил в армии. Во время пребывания там он состоял в зенитно-ракетном подразделении, а также в отряде, обеспечивавшем личную безопасность Рауля и Фиделя Кастро.

Фидель Кастро стал политическим лидером Кубы после так называемой Кубинской революции в 1959 году. Правил страной до 2008 года. Умер 25 ноября 2016 года. Его преемником на посту главы государства стал его младший брат Рауль, занимавший данный пост с 2008 по 2018 год.

Кубинская революция – вооруженное восстание на Кубе, в результате которого 1 января 1959 года было свергнуто правительство Фульхенсио Батисты. Лидером революции называют Фиделя Кастро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017490-migelya-dias-kanelya-pereizbrali-prezidentom-kuby/