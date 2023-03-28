Bloomberg: Джек Ма не хочет возвращаться в Китай, несмотря на приглашения властей

Джек Ма. Фото: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Эксперты говорят, что возращение соучредителя Alibaba Джека Ма в Китай может стать для Пекина прекрасным шансом восстановить доверие частного сектора. Однако известный бизнесмен не спешит возвращаться на родину и игнорирует приглашения властей, передает Bloomberg.

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Один из самых уважаемых бизнес-лидеров Китая, соучредитель Alibaba, практически ушел в тень после критики китайских регуляторов в 2020 году. С тех пор правительство Китая приняло ряд жестких мер в отношении различных секторов экономики: от недвижимости до интернет-платформ и образования. Однако сейчас курс руководства страны сменился, и китайские власти хотят создать имидж страны, которая благоволит бизнесу.

Как сообщают источники Bloomberg, представители властных структур пытались убедить Джека Ма вернуться на родину и таким образом продемонстрировать сотрудничество государства и бизнес-сообщества. Однако предприниматель предпочитает оставаться за границей и заниматься исследованием сельскохозяйственных территорий. При этом источники также сообщают, что руководство Alibaba и финтех-гиганта Ant получили распоряжение не дожидаться возвращения Ма в Китай и придерживаться выбранного курса развития.

Такая позиция известного предпринимателя может стать символом недоверия всего мирового бизнес-сообщества к китайским властям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014166-bloomberg-dzhek-ma-ne-hochet-vozvraschatsya-v-kitay-nesmotrya-na-priglasheniya-vlastey/