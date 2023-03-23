Молдова переименовала госязык и отозвала своего представителя из Исполкома СНГ

Флаг Молдовы. Иллюстративное фото: Iuri Gagarin/Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о переименовании в конституции страны государственного языка с "молдавского" на "румынский". Ранее это решение утвердил парламент страны.

Как сообщает DW, теперь в конституции страны, во всех законах и подзаконных актах государственным языком будет значиться румынский язык.

На своей странице в Facebook Санду написала, что жители Молдовы "наряду с более чем 27 миллионами человек по всему миру говорят на румынском языке, одном из официальных языков Евросоюза".

"Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на "молдавском" языке, а не на румынском, - преследовали только одну цель: разделить нас", - подчеркнула президент.

Издание отмечает, что споры о том, является ли молдавский отдельным языком или другим названием румынского, не утихали в стране со времени обретения независимости.

Конституционный суд Молдовы еще в 2013 году признал румынский государственным языком страны. Теперь внесенные изменения приводят законодательство Молдовы в соответствие с этим решением КС, имевшим обязательную силу, но не исполненным.

Между тем, "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу кабмина Молдовы, сообщает, что правительство Молдовы решило отозвать своего представителя в исполнительных органах Содружества Независимых Государств (СНГ).

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску на заседании правительства заявил, что "решение об отзыве принято на основании положений соглашения о выделении квот на назначение и ротацию заместителей председателя Исполкома СНГ".

EADaily уточняет, что ранее Попеску подтверждал, что Кишинев принял решение о постепенном отказе от отношений с СНГ. По его словам, идет постепенный выход из совместных проектов с СНГ путем расторжения договоров, которые устарели или не соответствуют европейскому курсу страны.

В феврале 2023 года депутаты правящей в стране проевропейской партии "Действие и солидарность" проголосовали в парламенте за отзыв Иона Липчиу с должности представителя законодательного собрания РМ в секретариате Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, при этом она анонсировала планы о вступлении РМ в Евросоюз до 2030 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013799-moldova-pereimenovala-gosyazyk-i-otozvala-svoego-predstavitelya-iz-ispolkoma-sng/