День Святого Патрика в Дублине. Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Ирландия готовится к наплыву туристов после Дня Святого Патрика, который традиционно отмечается 17 марта. Индустрия гостеприимства в особенности надеется на гостей из США, которые устремились в Европу после укрепления доллара, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Традиционные ирландские пабы являются одним из популярных видов бизнеса в Дублине, а также в других городах Ирландии. Однако несколько лет пандемии ударили по предпринимателям. Теперь владельцы пабов надеются на приток туристов из США, которые в этом году устремятся в Европу, поскольку сильный доллар делает их путешествия очень выгодными. Американских туристов также ждут в отелях, гольф-клубах и туристических достопримечательностях.

Том Дан, управляющий пабом The Merchant's Arch в районе Темпл-Бар в Дублине, ожидает в этом году напряженного туристического сезона. По его словам, этот период стартует с 17 марта, когда в Ирландии отмечают День Святого Патрика.

Робин Лукас, 33-летний житель Вашингтона, округ Колумбия, является одним из американских туристов, которые в 2023 году уже запланировали путешествие по Европе. По его словам, сейчас ему и его соотечественникам намного выгоднее проводить отпуск в Ирландии и других европейских странах, чем у себя на родине.

День Святого Патрика — масштабный религиозный и культурный праздник, посвященный покровителю Ирландии. Этот день символизирует принятие ирландцами христианства, считается культурным наследием страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012794-irlandiya-gotovitsya-k-naplyvu-turistov-posle-dnya-svyatogo-patrika/