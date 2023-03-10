Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден предложил ввести новые налоги для миллиардеров, богатых инвесторов и корпораций. По мнению Байдена, Конгресс США должен расставить приоритеты в отношении налогов и расходов, передает Bloomberg.

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Бюджетный запрос президента Байдена в Конгресс предусматривает минимальный 25%-ный налог для миллиардеров. Об этом журналистам Bloomberg рассказали собственные источники из Белого дома. Президент США также предлагает повысить налог на прирост капитала с инвестиций с 20% до 39,6%. Кроме того, бюджетный запрос предусматривает повышение подоходного налога для корпораций и сверхбогатых американцев.

Эксперты говорят, что предложение президента вряд ли будет принято Конгрессом именно сейчас, когда республиканцы контролируют Палату представителей. При этом президенту Байдену не удалось добиться аналогичного повышения налогов даже тогда, когда демократы контролировали обе палаты Конгресса.

Вместо этого был принят упрощенный закон, сосредоточенный на более экономичном подходе в отраслях энергетики и здравоохранения. Этот документ известен как Закон "О снижении инфляции".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012229-prezident-ssha-dzho-bayden-predlozhil-vvesti-novye-nalogi-dlya-milliarderov/