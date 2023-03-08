Кадыров оценил похищенного у него в Чехии жеребца в 10 млн долларов

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Полиция Чехии расследует кражу племенного скакуна, который принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Сам Кадыров заявил, что стоимость его жеребца составляет не менее 10 млн долларов.

Представитель чешской полиции Павла Кофрова сообщила, что племенной скакун английской породы был украден из конюшни в селе Крабчице на северо-востоке страны, передает РБК.

Как сообщила Кофрова, коня похитили в ночь на 4 марта. Приметы животного: белая звезда на лбу и белая отметина на правой задней ноге ниже бедра. При этом стоимость жеребца оценили примерно в 19 тысяч долларов.

Конь Зазу. Фото: policie.cz

По информации портала Jezdci.cz, 16-летний жеребец по кличке Зазу был приобретен Кадыровым в 2012 году. Однако коня включили в имущество политика, замороженное в рамках санкций, введенных против чеченского лидера в 2014 году. Тогда его обвинили в действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Тем временем сам Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что реальная стоимость Зазу равна не менее 10 млн долларов.

"Попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в 18 тыс. долларов. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее 10 млн долларов. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки", – написал глава Чечни.

Согласно информации на официальном сайте Евросовета, санкции Евросоюза против Рамзана Кадырова в 2014 году были введены после того, как Крым, по версии российских властей, перестал быть частью Украины.

"Президент Чеченской Республики Кадыров делал заявления в поддержку незаконной аннексии Крыма и в поддержку вооруженного восстания в Украине.

Кроме того, 1 июня 2014 года он выразил готовность отправить в Украину 74 000 чеченских добровольцев, если его об этом попросят", – гласило сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012149-kadyrov-otsenil-pohischennogo-u-nego-v-chehii-zherebtsa-v-10-mln-dollarov/