Ледник. Иллюстративное фото: Paul Souders/Getty Images

Ученые обеспокоены тем, что лед вокруг Антарктиды растаял до рекордно низкого уровня. Таяние ледников Антарктиды может грозить поднятием уровня мирового океана.

На протяжении 44 лет спутники помогают ученым отслеживать количество льда на береговой линии материка, пишет The Guardian.

Эксперт по морскому льду в Антарктике Уилл Хоббс заявил, что исследователи видят уменьшение льда повсюду вокруг Антарктиды.

Судьба Антарктиды очень важна для всего мира, подчеркивают ученые

Истончение морского ледяного пояса Антарктиды усиливает воздействие штормов на шельфовые ледники, таяние которых грозит повышением уровня мирового океана, отмечают эксперты.

"Поскольку морской лед настолько отражает солнечный свет, его трудно растопить. Но если за ним есть открытая вода, то она может растопить лед снизу", - пояснил Хоббс.

По словам Ариан Пэрич, климатолога из Университета Монаша, сокращение площади морского льда на Южном полюсе согласуется со всеми климатическими моделями, которые предполагают глобальное потепление.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, глобальное потепление - явление повышения средней температуры воздуха у поверхности Земли в течение последних одного-двух столетий.

Исследования говорят о том, что климат Земли изменялся, и что деятельность человека, по крайней мере, с начала промышленной революции, оказывает все большее влияние на темпы и масштабы современных изменений климата.

Многие климатологи согласны с тем, что повышение средней глобальной температуры более чем на 2 градуса за столь короткое время приведет к значительному социальному, экономическому и экологическому ущербу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011805-led-vokrug-antarktidy-rastayal-do-rekordno-nizkogo-urovnya/